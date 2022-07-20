«АвтоВАЗ» выпустит 1800 Lada Largus из накопленных на складах компонентов

«»Автоваз« начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. Объем ограниченной партии автомобилей составит не менее 1800 штук», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Также компания планирует перезапустить регулярное производство Lada Largus — о его сроках сообщат позднее.