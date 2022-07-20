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«АвтоВАЗ» выпустит 1800 Lada Largus из накопленных на складах компонентов

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«АвтоВАЗ» планирует начать выпуск ограниченной партии Lada Largus в конце следующей недели, автомобили соберут из накопленных на складах компонентов, сообщила пресс-служба компании. Планируется выпустить не менее 1800 машин.

«»Автоваз« начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. Объем ограниченной партии автомобилей составит не менее 1800 штук», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Также компания планирует перезапустить регулярное производство Lada Largus — о его сроках сообщат позднее.

В мае производство на заводах «АвтоВАЗа» было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Затем компания перешла на четырехдневную рабочую неделю. В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил сборку легковых автомобилей и запустил модель Lada Granta Classic 2022 с импортозамещенными деталями. К концу лета компания планирует начать производить Niva Legend, Niva Travel и Lada Granta. В начале 2023 г. запустят производство Lada Vesta.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных