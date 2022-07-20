«АвтоВАЗ» выпустит 1800 Lada Largus из накопленных на складах компонентов
«АвтоВАЗ» планирует начать выпуск ограниченной партии Lada Largus в конце следующей недели, автомобили соберут из накопленных на складах компонентов, сообщила пресс-служба компании. Планируется выпустить не менее 1800 машин.
«»Автоваз« начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. Объем ограниченной партии автомобилей составит не менее 1800 штук», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Также компания планирует перезапустить регулярное производство Lada Largus — о его сроках сообщат позднее.
В мае производство на заводах «АвтоВАЗа» было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Затем компания перешла на четырехдневную рабочую неделю. В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил сборку легковых автомобилей и запустил модель Lada Granta Classic 2022 с импортозамещенными деталями. К концу лета компания планирует начать производить Niva Legend, Niva Travel и Lada Granta. В начале 2023 г. запустят производство Lada Vesta.
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