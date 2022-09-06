Продажи легковых авто и LCV в России сократились на 62,4%

Единственной фирмой, которая показала рост одновременно в июле и за восемь месяцев 2022 г., стал китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Corporation (DFM). Компания в августе 2022 г. продала 280 машин — рост 172% по сравнению с августом 2021 г., всего за восемь месяцев было продано 1096 автомобилей — рост в 612 в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Еще одной компанией, показавшей рост а августе, стала китайская GAC Motor (+7% по сравнению с августом 2021 г., -40% с начала 2022 г.)