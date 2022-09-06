Продажи легковых авто и LCV в России сократились на 62,4%
В России продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих авто (LCV) в августе составили 41 698 единиц, снизившись на 62,4% (69 172 единиц) по сравнению с августом 2021 г., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Лидером продаж остается отечественный «АвтоВАЗ», реализовавший 18 087 машин Lada (-7% по сравнению с августом 2021 г.). Всего с начала 2022 г. компания продала 103 124 автомобиля (-59% по сравнению с 2021 г.).
Больше всего сократились продажи вновь у Lexus — на 99%, в августе 2022 г. было продано всего 16 машин (после 19 в июле) в сравнении с 1957 автомобилем в августе прошлого года. Также значительное падение показала Land Rover — 18 (падение 96%) за август, Porsche — 22 (-94%), Toyota — 221 (-97%) и др.
Единственной фирмой, которая показала рост одновременно в июле и за восемь месяцев 2022 г., стал китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Corporation (DFM). Компания в августе 2022 г. продала 280 машин — рост 172% по сравнению с августом 2021 г., всего за восемь месяцев было продано 1096 автомобилей — рост в 612 в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Еще одной компанией, показавшей рост а августе, стала китайская GAC Motor (+7% по сравнению с августом 2021 г., -40% с начала 2022 г.)
Продажи новых легковых автомобилей по итогам 2022 г. могут упасть на 28-55%, пришли ранее к выводу аналитики консалтинговой компании «Технологии доверия» (правопреемник PwC в России). В 2021 г. в России было продано 1,514 млн легковушек, в этом же году итоговые показатели будут зависеть от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства.
Если они сохранятся, в России будет продано 1,09 млн легковушек, из которых 227 000 будет приходиться на отечественные марки, 688 000 – на иномарки российской сборки, 175 000 – на импорт. При усилении санкционного давления, ухудшении макроэкономической ситуации, массовом уходе игроков с рынка, сокращении импорта и ухудшении логистики с поставками компонентов продажи могут снизиться на 50% и более.
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