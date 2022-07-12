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Продажи новых легковых машин в 2022 году могут упасть на 28–50%

Пока авторынок уверенно следует по худшему сценарию
Денис Ильюшенков Василий Милькин
Автодилеры настроены очень пессимистично / Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи новых легковых автомобилей в 2022 г. в России могут составить от 760 000 до 1,09 млн шт., говорится в обзоре консалтинговой компании «Технологии доверия» (правопреемник PwC в России). Это соответствует снижению рынка в диапазоне от 28 до 50%.

«Реализация прогноза будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства, в том числе с помощью кредитования», – отмечают аналитики. В таком случае в России будет продано 1,09 млн легковушек, из которых 227 000 будет приходиться на отечественные марки, 688 000 – на иномарки российской сборки, 175 000 – на импорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных