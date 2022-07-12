Продажи новых легковых машин в 2022 году могут упасть на 28–50%Пока авторынок уверенно следует по худшему сценарию
Продажи новых легковых автомобилей в 2022 г. в России могут составить от 760 000 до 1,09 млн шт., говорится в обзоре консалтинговой компании «Технологии доверия» (правопреемник PwC в России). Это соответствует снижению рынка в диапазоне от 28 до 50%.
«Реализация прогноза будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства, в том числе с помощью кредитования», – отмечают аналитики. В таком случае в России будет продано 1,09 млн легковушек, из которых 227 000 будет приходиться на отечественные марки, 688 000 – на иномарки российской сборки, 175 000 – на импорт.
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