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Кабмин продлил действие упрощенных правил по выпуску автомобилей

Ведомости

Правительство России продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в стране до 1 июня 2023 г. Документ опубликован в официальном интернет-портале правовой информации.

«Слова 1 февраля заменить словами 1 июня», – следует из документа.

«РИА Новости» сообщили, что ранее «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Камаз» обратились в Минпромторг с просьбой продлить действие упрощенных правил. Первые два автопроизводителя – до июля 2024 г., а последний – минимум до второго квартала 2024 г.

При этом в Минпромторге сообщили о планах ужесточить требования к выпуску автомобилей после 1 июня 2023 г.

16 мая 2022 г. кабмин утвердил новые правила применения обязательных требований к автомобилям. Документ упрощает сертификацию машин, что позволит выпускать автомобили более низкого экологического класса и без некоторых систем, которые сейчас недоступны из-за санкций. Сообщалось, что правила будут действовать до 1 февраля 2023 г. В перечне требований при оценке соответствия типа транспортных средств сказано, что в России действуют все стандарты по выбросам, начиная с экологического класса 0 («Евро-0»). Автомобили можно выпускать без установки системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, но с обязательным дооснащением в срок до 1 февраля 2023 г., и системы ABS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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