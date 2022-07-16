В России из-за санкций упростили регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей
Правительство России упростило порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из других стран. Временно отменено требование об использовании устройств вызова экстренных служб, сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В правительстве пояснили, что теперь для постановки автомобиля на учет в ГИБДД разрешается не устанавливать устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Прежде обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием.
«Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими», — рассказали в кабмине.
Такой порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 г. Предполагается, что к этому времени производители систем вызова экстренных служб перенастроят логистические цепочки.
В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce. В июле ведомство скорректировало перечень товаров для параллельного импорта и направило его на регистрацию в Минюст.