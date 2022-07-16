В России из-за санкций упростили регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce. В июле ведомство скорректировало перечень товаров для параллельного импорта и направило его на регистрацию в Минюст.