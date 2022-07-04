Siemens, BMW и Lego включат в перечень товаров для параллельного импорта

«Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там, в том числе, удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка, поэтому мы их исключили из этого перечня», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»). При этом в перечень включены компании, которые отказались от поставок товаров на российский рынок, в том числе Siemens и BMW.