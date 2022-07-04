Siemens, BMW и Lego включат в перечень товаров для параллельного импорта
Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст, заявил глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022».
«Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там, в том числе, удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка, поэтому мы их исключили из этого перечня», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»). При этом в перечень включены компании, которые отказались от поставок товаров на российский рынок, в том числе Siemens и BMW.
Мантуров отметил, что список был также скорректирован потому, что компании Wilo, Duracell и Merries гарантировали поставки товаров в Россию. «На самом деле, чтобы сложилась картина – если всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 000, покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это, посчитайте в процентном отношении», — заключил глава Минпромторга.
В мае Минпромторг России утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce; фармацевтическая продукция, бытовая техника — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips; смартфоны и техника — Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba; железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др. 28 июня президент Владимир Путин подписал закон, который легализует параллельный импорт.