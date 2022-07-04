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Экономика

Siemens, BMW и Lego включат в перечень товаров для параллельного импорта

Ведомости

Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст, заявил глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

«Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там, в том числе, удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка, поэтому мы их исключили из этого перечня», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»). При этом в перечень включены компании, которые отказались от поставок товаров на российский рынок, в том числе Siemens и BMW. 

Мантуров отметил, что список был также скорректирован потому, что компании Wilo, Duracell и Merries гарантировали поставки товаров в Россию. «На самом деле, чтобы сложилась картина – если всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 000, покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это, посчитайте в процентном отношении», — заключил глава Минпромторга. 

В мае Минпромторг России утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce; фармацевтическая продукция, бытовая техника — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips; смартфоны и техника — Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba; железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др. 28 июня президент Владимир Путин подписал закон, который легализует параллельный импорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных