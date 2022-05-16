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Правительство понизило требования к автомобилям российского производства

Ведомости

Правительство России утвердило новые правила применения обязательных требований к автомобилям, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. Документ упрощает сертификацию машин, что позволит выпускать автомобили более низкого экологического класса и без некоторых систем, которые сейчас недоступны из-за санкций.

Правила будут действовать до 1 февраля 2023 г. В перечне требований при оценке соответствия типа транспортных средств сказано, что в России действуют все стандарты по выборам, начиная с экологического класса 0 («Евро-0»). Автомобили можно выпускать без установки системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, но с обязательным дооснащением в срок до 1 февраля 2023 г., и системы ABS.

19 апреля Минпромторг внес в правительство России проект нормативного акта, который позволит компаниям выпускать автомобили с пониженными требованиями, в том числе экологического характера. В условиях санкций поправки помогут как производителям, так и покупателям, отмечали в Минпромторге. В случае необходимости действие документа может быть продлено.

Ранее по теме: Минпромторг хочет понизить требования к экологичности автомобилей из-за санкций
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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