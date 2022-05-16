Правительство понизило требования к автомобилям российского производства

Правила будут действовать до 1 февраля 2023 г. В перечне требований при оценке соответствия типа транспортных средств сказано, что в России действуют все стандарты по выборам, начиная с экологического класса 0 («Евро-0»). Автомобили можно выпускать без установки системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, но с обязательным дооснащением в срок до 1 февраля 2023 г., и системы ABS.