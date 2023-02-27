Число легковых автомобилей впервые сократилось в шести регионах России
Количество зарегистрированных легковых автомобилей впервые сократилось в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае и Псковской области. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.
В частности, в Москве число зарегистрированных легковых автомобилей снизилось на 16 600 машин, до 4,13 млн. В Подмосковье их число упало на 11 100 автомобилей, в Петербурге – на 11 000, в Саратовской области — на 7900, в Краснодарском крае — на 7300, в Псковской области — на 5000 машин.
При этом рост был зафиксирован в Калининградской (прирост составил 9000 автомобилей) и Тюменской (+5300 авто) областях, а также в Татарстане (+2000) и на Камчатке (+1000). Уточняется, что рекорд был установлен в Приморье, где за год на учет встало около 15 000 легковых машин.
По всей России прирост составил всего 0,5%, по итогам 2022 г. было зарегистрировано 60,45 млн всех машин, в том числе 50,6 млн легковых автомобилей. Для сравнения в 2019-2021 гг. автопарк увеличивался на 1,4-1,9% год к году.
Уточняется, что больше всего было зарегистрировано машин старше 15 лет (более 19 млн). По итогам 2022 г. на учет встало более 9 млн «годовалых» машин, 6,5 млн – машин в возрасте от года до трех лет. Автопарк электромобилей вырос на 61% и достиг 23 700. Количество автомобилей с гибридными двигателями выросло до 138 500 (+51%).
По словам президента Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, снижение числа зарегистрированных автомобилей в 2022 г. связано с тем, что многие россияне покинули страну предварительно сняв свои машины с учета, чтобы пользоваться ими за рубежом. Как считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, многие автовладельцы снимают свои машины с учета, чтобы «экономить на штрафах с камер, ОСАГО, транспортном налоге».
По его словам, большое количество камер в Москве стало причиной, по которой число зарегистрированных легковых автомобилей так сильно упало. Как отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, многие москвичи продавали свои машины в регионы – с этим связан прирост автопарка в некоторых субъектах.