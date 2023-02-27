Число легковых автомобилей впервые сократилось в шести регионах России

Уточняется, что больше всего было зарегистрировано машин старше 15 лет (более 19 млн). По итогам 2022 г. на учет встало более 9 млн «годовалых» машин, 6,5 млн – машин в возрасте от года до трех лет. Автопарк электромобилей вырос на 61% и достиг 23 700. Количество автомобилей с гибридными двигателями выросло до 138 500 (+51%).