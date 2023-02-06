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Продажи новых авто в России снизились на 63,1% в январе

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В январе продажи новых автомобилей в России снизились на 63,1% по сравнению с январем 2022 г., сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего было продано 32 499 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). 

При этом наиболее продаваемыми моделями стали автомобили брендов Lada (17 468 шт.) и китайских Haval (4 535 шт.) и Geely (3 501 шт.). Для сравнения: в декабре 2022 г. в топ-5 входили Lada, УАЗ, ГАЗ, Renault и Haval, Geely же в число лидеров не входил.

По итогам января 2022 г. наибольший прирост в процентах показали автомобили китайского бренда Great Wall (+371%, продано 278 автомобилей против 59 в январе прошлого года), Geely (+88%), Dongfeng Motor Corporation (+66%) и Haval (+43%). 

У Lada же продажи просели на 3% год к году. Сильнее всего продажи упали у Toyota, которая продала 60 машин против 6 126 в прошлом году (-99%), Hyundai (185 против 11 356, -98%) и Lexus (5 против 563, -99%). 

В статистику АЕБ не включены данные по продажам Mercedes, BMW и Chery, поскольку они не раскрывают данные о продажах ежемесячно.

На фоне начала спецоперации на Украине некоторые иностранные производители автомобилей сообщили о прекращении поставок в Россию, некоторые компании также приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных