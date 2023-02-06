Продажи новых авто в России снизились на 63,1% в январе
В январе продажи новых автомобилей в России снизились на 63,1% по сравнению с январем 2022 г., сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего было продано 32 499 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV).
При этом наиболее продаваемыми моделями стали автомобили брендов Lada (17 468 шт.) и китайских Haval (4 535 шт.) и Geely (3 501 шт.). Для сравнения: в декабре 2022 г. в топ-5 входили Lada, УАЗ, ГАЗ, Renault и Haval, Geely же в число лидеров не входил.
По итогам января 2022 г. наибольший прирост в процентах показали автомобили китайского бренда Great Wall (+371%, продано 278 автомобилей против 59 в январе прошлого года), Geely (+88%), Dongfeng Motor Corporation (+66%) и Haval (+43%).
В статистику АЕБ не включены данные по продажам Mercedes, BMW и Chery, поскольку они не раскрывают данные о продажах ежемесячно.
На фоне начала спецоперации на Украине некоторые иностранные производители автомобилей сообщили о прекращении поставок в Россию, некоторые компании также приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.