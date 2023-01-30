«Автотор» начал собирать китайские автомобили

Огромная ниша автомобилей седан после ухода Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris в России практически пуста, отметил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он согласен, что китайский автомобиль будет востребован: «В этой нише сейчас много автомобилей, задействованых в каршеринге, такси, а предложить взамен нечего», – пояснил Целиков. Он ожидает, что к концу года соотношение на российском рынке новых авто будет следующим: 40% займет отечественная Lada, еще 40% – китайские автомобили и порядка 20% – поставленные через параллельный импорт иномарки. «Но не все автовладельцы в России захотят ездить на китайских машинах или на Lada. Как дальше будет меняться это соотношение – зависит от сроков окончания СВО на Украине и снятия санкций», – резюмировал эксперт.