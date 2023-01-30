«Автотор» начал собирать китайские автомобили

«Автотор» начал собирать китайские автомобилиПервой моделью стал седан Kaiyi E5
В модернизацию производственной линии для выпуска китайских машин «Автотор» вложил 100 млн руб., уточнила компания в релизе от 30 января 2023 г. Калининградский автопроизводитель получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию автомобилей Kaiyi в России и ряде стран СНГ. «На первоначальном этапе выпуск продукции китайского бренда осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства», – сообщает компания.
Комплектующие для сборки в Калининграде, по данным «Автотора», приходят из Китая через порты Дальнего Востока и Транссиб. Также проработан вариант обеспечения логистики с использованием парома из Санкт-Петербурга.
Компания Kaiyi была основана в 2014 г. в провинции Сычуань в качестве суббренда китайской автомобилестроительной компании Chery. Позднее стала самостоятельным автопроизводителем. 51% акции Kaiyi у провинции Сычуань, остальные 49% принадлежат Chery Automobile.
Первой моделью Kaiyi, вставшей на конвейер в Калининграде, стал среднеразмерный седан E5. В Китае автомобиль продается под маркой Cowin Xuandu. Под капотом у него – 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 147 л. с., коробка передач – механическая или вариатор. Начало продаж модели E5 запланировано на I квартал этого года. Ориентировочная стоимость новинки, по словам источника «Ведомостей», близкого к проекту, составит около 1,5-1,7 млн руб. До конца 2023 г. планируется выход на российский рынок еще трех моделей бренда.
Chery уже пыталась самостоятельно зайти со сборкой на российский рынок через «Автотор» в 2008–2009 гг. Тогда в Калининграде в экспериментальном режиме начали отверточную сборку машин марки без глубокой локализации. Но «Автотору» пришлось свернуть проект. По неофициальной информации источников, близких к участникам проекта, к экспансии китайского автопрома в России «тогда крайне осторожно относился Минпромторг». Позднее основной владелец «Автотора» Владимир Щербаков говорил, что с приходом других зарубежных автоконцернов на российский рынок позиция властей в отношении китайских брендов «стала более лояльной».
После начала СВО на Украине и последовавших санкций большинство западных, корейских и японских автопроизводителей ушли из России или приостановили выпуск машин на своих мощностях в РФ. На этом фоне активизировались китайские автомобильные компании. В частности, китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) договаривается с «Автотором» о сборке машин, стороны дошли до подписания соглашения («Ведомости» писали об этом 18 ноября). Но BAIC был не единственным, с кем вел переговоры «Автотор», указывали собеседники «Ведомостей».
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что при цене 1,5-1,7 млн руб. и неплохой комплектации «автомобиль точно найдет своего покупателя». Он добавил, что это современный автомобиль «с весьма привлекательным интерьером и большим багажником», по своим габаритам сопоставимый со Skoda Octavia или Hyundai Elantra.
«В сегмент автомобилей D-класса также метит "АвтоВАЗ". Они планируют запустить близкий по размерам автомобиль на бывшем заводе Nissan, разумеется, тоже используя бейдж-инжиниринг на основе некой китайской модели», – напомнил Бургазлиев. Но решение «Автотора», по мнению эксперта, стратегически абсолютно верное и своевременное.
Огромная ниша автомобилей седан после ухода Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris в России практически пуста, отметил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он согласен, что китайский автомобиль будет востребован: «В этой нише сейчас много автомобилей, задействованых в каршеринге, такси, а предложить взамен нечего», – пояснил Целиков. Он ожидает, что к концу года соотношение на российском рынке новых авто будет следующим: 40% займет отечественная Lada, еще 40% – китайские автомобили и порядка 20% – поставленные через параллельный импорт иномарки. «Но не все автовладельцы в России захотят ездить на китайских машинах или на Lada. Как дальше будет меняться это соотношение – зависит от сроков окончания СВО на Украине и снятия санкций», – резюмировал эксперт.
Как писали «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга» (ПТС), в 2022 г. рынок новых легковых автомобилей в России просел на 59% до 626 300 машин. В декабре 2022 г., по данным ППК, россияне купили 56 745 машин – на 58% меньше, чем в декабре 2021 г. Свыше 70% всех купленных в последний месяц года новых машин пришлось на российские и китайские бренды.