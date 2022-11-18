Китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на «Автоторе»

Один из собеседников утверждает, что стороны дошли до подписания соглашения. Второй отмечает, что BAIC не единственный концерн из КНР, с которым договаривается «Автотор» о возможности сборки автомобилей. Например, ведутся переговоры и с подразделениями Chery, говорит источник.