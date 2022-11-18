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Китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на «Автоторе»

Но проект столкнется с затратной логистикой и потребует средств на раскрутку бренда
Денис Ильюшенков
BAIC – один из старейших автоконцернов Китая / NICOLAS ASFOURI / AFP

Китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский «Автотор» договариваются о сборке машин в Калининграде. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника – консультант, работающий с китайским автопромом в России, и топ-менеджер одного из автозаводов на территории СНГ.

Один из собеседников утверждает, что стороны дошли до подписания соглашения. Второй отмечает, что BAIC не единственный концерн из КНР, с которым договаривается «Автотор» о возможности сборки автомобилей. Например, ведутся переговоры и с подразделениями Chery, говорит источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных