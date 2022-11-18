Китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на «Автоторе»Но проект столкнется с затратной логистикой и потребует средств на раскрутку бренда
Китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский «Автотор» договариваются о сборке машин в Калининграде. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника – консультант, работающий с китайским автопромом в России, и топ-менеджер одного из автозаводов на территории СНГ.
Один из собеседников утверждает, что стороны дошли до подписания соглашения. Второй отмечает, что BAIC не единственный концерн из КНР, с которым договаривается «Автотор» о возможности сборки автомобилей. Например, ведутся переговоры и с подразделениями Chery, говорит источник.
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