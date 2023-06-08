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Продажи новой Lada Vesta начнутся 9 июня

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Продажи Lada Vesta NG (нового поколения) начнутся 9 июня 2023 г. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».

Начальная цена автомобиля в кузове седан и в комплектации Comfort с двигателем мощностью 90 л. с. составит 1,239 млн руб. Та же комплектация, но с более мощным мотором на 106 л. с. будет продаваться за 1,338 млн руб. Комплектация предполагает АБС, две подушки безопасности, светодиодную оптику, регулируемый по высоте и вылету руль, кнопку запуска двигателя, электростеклоподъемники, кондиционер и другие опции.

Комплектация Life оснащается двигателем 106 л. с., сиденье водителя регулируется по высоте, есть подогрев передних сидений, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, розетка 12 В. Стоимость такой комплектации на сайте не указана.

Более продвинутая комплектация Enjoy предлагает кожаную отделку руля, парктроник, обогрев ветрового стекла и еще ряд опций. Стоимость начинается от 1,442 млн руб.

Флагманская версия Techno поставляется с 10-дюймовой мультимедийной системой и сервисами «Яндекс». Установлены боковые подушки безопасности, футляр для очков с микролифтом, подсветка салона, два USB-разъёма для пассажиров на заднем ряду, а также 16-дюймовые легкосплавные диски. В продаже от 1,564 млн руб.

Lada Vesta NG производится на площадке в Тольятти. В марте президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что автоконцерн в этом году может произвести до 100 000 автомобилей Lada Vesta NG при наличии спроса. Мощность первой производственной линии, где выпускается эта модель, планируется увеличить летом текущего года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных