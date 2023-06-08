Продажи новой Lada Vesta начнутся 9 июня
Продажи Lada Vesta NG (нового поколения) начнутся 9 июня 2023 г. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».
Начальная цена автомобиля в кузове седан и в комплектации Comfort с двигателем мощностью 90 л. с. составит 1,239 млн руб. Та же комплектация, но с более мощным мотором на 106 л. с. будет продаваться за 1,338 млн руб. Комплектация предполагает АБС, две подушки безопасности, светодиодную оптику, регулируемый по высоте и вылету руль, кнопку запуска двигателя, электростеклоподъемники, кондиционер и другие опции.
Комплектация Life оснащается двигателем 106 л. с., сиденье водителя регулируется по высоте, есть подогрев передних сидений, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, розетка 12 В. Стоимость такой комплектации на сайте не указана.
Более продвинутая комплектация Enjoy предлагает кожаную отделку руля, парктроник, обогрев ветрового стекла и еще ряд опций. Стоимость начинается от 1,442 млн руб.
Флагманская версия Techno поставляется с 10-дюймовой мультимедийной системой и сервисами «Яндекс». Установлены боковые подушки безопасности, футляр для очков с микролифтом, подсветка салона, два USB-разъёма для пассажиров на заднем ряду, а также 16-дюймовые легкосплавные диски. В продаже от 1,564 млн руб.
Lada Vesta NG производится на площадке в Тольятти. В марте президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что автоконцерн в этом году может произвести до 100 000 автомобилей Lada Vesta NG при наличии спроса. Мощность первой производственной линии, где выпускается эта модель, планируется увеличить летом текущего года.