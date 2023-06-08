Продажи новой Lada Vesta начнутся 9 июня

Начальная цена автомобиля в кузове седан и в комплектации Comfort с двигателем мощностью 90 л. с. составит 1,239 млн руб. Та же комплектация, но с более мощным мотором на 106 л. с. будет продаваться за 1,338 млн руб. Комплектация предполагает АБС, две подушки безопасности, светодиодную оптику, регулируемый по высоте и вылету руль, кнопку запуска двигателя, электростеклоподъемники, кондиционер и другие опции.