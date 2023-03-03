Глава «АвтоВАЗа» рассказал о планах выпустить до 100 000 Lada Vesta NG в 2023 году
«Максимальное количество Vesta, которое может производиться на этом конвейере, – 40. Соответственно, 20 [штук] может производиться Largus. Таким образом, наращивая выпуск с летних месяцев, когда уже будет большая линейка модификаций Vesta, мы при соответствующем рынке <...> планируем выйти до 100 000 автомобилей по этому году», – рассказал он агентству.
Соколов добавил, что мощность первой производственной линии, где выпускается вышеупомянутая модель, планируется увеличить летом текущего года. По словам главы «АвтоВАЗа», говорить о цене Lada Vesta нового поколения еще рано.
В сегодняшнем пресс-релизе по случаю начала производства Lada Vesta нового поколения в Тольятти уточнялось, что «АвтоВАЗ» рассчитывает, что данная модель поступит в салоны более 300 дилерских центров в мае 2023 г., после накопления запаса готовых автомобилей.