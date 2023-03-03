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Глава «АвтоВАЗа» рассказал о планах выпустить до 100 000 Lada Vesta NG в 2023 году

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Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» в этом году может произвести до 100 000 автомобилей Lada Vesta NG (New Generation, нового поколения) при наличии спроса, сообщил президент компании Максим Соколов, пишет ТАСС.

«Максимальное количество Vesta, которое может производиться на этом конвейере, – 40. Соответственно, 20 [штук] может производиться Largus. Таким образом, наращивая выпуск с летних месяцев, когда уже будет большая линейка модификаций Vesta, мы при соответствующем рынке <...> планируем выйти до 100 000 автомобилей по этому году», – рассказал он агентству.

Соколов добавил, что мощность первой производственной линии, где выпускается вышеупомянутая модель, планируется увеличить летом текущего года. По словам главы «АвтоВАЗа», говорить о цене Lada Vesta нового поколения еще рано.

В пятницу, 3 марта, «АвтоВАЗ» начал производство автомобилей Lada Vesta нового поколения на площадке в Тольятти. В начале августа прошлого года стало известно, что «АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти.

В сегодняшнем пресс-релизе по случаю начала производства Lada Vesta нового поколения в Тольятти уточнялось, что «АвтоВАЗ» рассчитывает, что данная модель поступит в салоны более 300 дилерских центров в мае 2023 г., после накопления запаса готовых автомобилей.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta в Тольятти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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