Глава «АвтоВАЗа» рассказал о планах выпустить до 100 000 Lada Vesta NG в 2023 году

«Максимальное количество Vesta, которое может производиться на этом конвейере, – 40. Соответственно, 20 [штук] может производиться Largus. Таким образом, наращивая выпуск с летних месяцев, когда уже будет большая линейка модификаций Vesta, мы при соответствующем рынке <...> планируем выйти до 100 000 автомобилей по этому году», – рассказал он агентству.