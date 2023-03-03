«АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta в Тольятти

О том, что «АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, стало известно в августе прошлого года. Тогда уточнялось, что завод в Ижевске будет работать над производством и выпуском новой Lada e-Largus. Также на этом заводе продолжится производство запчастей для Lada Vesta (в частности, сохранятся штамповочное и пластиковое производства) и сохранятся сервисные функции.