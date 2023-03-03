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«АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta в Тольятти

Ведомости

3 марта российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал производство автомобилей Lada Vesta нового поколения на площадке в Тольятти , сообщает пресс-служба компании.

Участие в торжественном мероприятии по случаю запуска производства приняли заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Vesta нового поколения – флагман модельного ряда LADA, который уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров и по праву займет лидирующие позиции на российском автомобильном рынке», – отметил Соколов. В пресс-службе автоконцерна уточнили, что в мае 2023 г. Lada Vesta может поступить в салоны более 300 дилерских центров, когда будет накоплен необходимый запас автомобилей.

О том, что «АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, стало известно в августе прошлого года. Тогда уточнялось, что завод в Ижевске будет работать над производством и выпуском новой Lada e-Largus. Также на этом заводе продолжится производство запчастей для Lada Vesta (в частности, сохранятся штамповочное и пластиковое производства) и сохранятся сервисные функции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных