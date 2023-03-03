«АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta в Тольятти
Участие в торжественном мероприятии по случаю запуска производства приняли заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
«Vesta нового поколения – флагман модельного ряда LADA, который уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров и по праву займет лидирующие позиции на российском автомобильном рынке», – отметил Соколов. В пресс-службе автоконцерна уточнили, что в мае 2023 г. Lada Vesta может поступить в салоны более 300 дилерских центров, когда будет накоплен необходимый запас автомобилей.
О том, что «АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, стало известно в августе прошлого года. Тогда уточнялось, что завод в Ижевске будет работать над производством и выпуском новой Lada e-Largus. Также на этом заводе продолжится производство запчастей для Lada Vesta (в частности, сохранятся штамповочное и пластиковое производства) и сохранятся сервисные функции.