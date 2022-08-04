«АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти

Такое решение связано с утверждением новой индустриальной стратегии компании, которая предполагает изменение использования производственных мощностей, отметил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, производительность завода в Ижевске (до 32 автомобилей в час) не сможет удовлетворить спрос, который был спрогнозирован на 2023 г. Кроме того, изменение индустриальной стратегии позволит обеспечить занятость для всех 42 000 сотрудников и производить до 500 000 автомобилей в год в зависимости от спроса на российском авторынке.