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«АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти

Ведомости

Совет директоров «АвтоВАЗа» принял решение перенести производство автомобилей серии Lada Vesta из Ижевска на основную площадку в Тольятти, где будет производиться до 60 автомобилей в час, сообщается на сайте автопроизводителя. 

Уточняется, что завод в Ижевске будет работать над производством и выпуском новой Lada e-Largus. Также на этом заводе продолжится производство запчастей для Lada Vesta (в частности, сохранится штамповочное и пластиковое производство) и сохранятся сервисные функции.

Такое решение связано с утверждением новой индустриальной стратегии компании, которая предполагает изменение использования производственных мощностей, отметил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, производительность завода в Ижевске (до 32 автомобилей в час) не сможет удовлетворить спрос, который был спрогнозирован на 2023 г. Кроме того, изменение индустриальной стратегии позволит обеспечить занятость для всех 42 000 сотрудников и производить до 500 000 автомобилей в год в зависимости от спроса на российском авторынке. 

Накануне появилась информация, что «АвтоВАЗ» начал предлагать сотрудникам завода в Ижевске 5-7 среднемесячных окладов за добровольное увольнение. Аналогичную выплату предложат и сотрудникам предпенсионного возраста при досрочном уходе на пенсию. Также в компании сообщили о готовности проспонсировать дальнейшее обучение сотрудников, которое может пригодиться им при дальнейшем трудоустройстве в Ижевске и Удмуртии, а также помочь им найти место работы. При этом массовых увольнений не планируется. Всего в штате работает около 3200 человек. 

Находящийся в Ижевске завод находится в простое уже более пяти месяцев, в связи с чем профсоюзная организация в конце июля обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором рассказала о непредсказуемости дальнейших перспектив в том числе в связи с планами о переносе сборки Lada Vesta на завод в Тольятти. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что окончательное решение по загрузке мощностей завода и будущему персонала будет принято в августе-сентябре советом директоров компании. 

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Ранее по теме: Сотрудникам LADA в Ижевске предложили 5-7 окладов за добровольное увольнение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных