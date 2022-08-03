Сотрудникам LADA в Ижевске предложили 5-7 окладов за добровольное увольнение

Находящийся в Ижевске завод находится в простое уже более пяти месяцев, в связи с чем профсоюзная организация в конце июля обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором рассказала о непредсказуемости дальнейших перспектив в том числе в связи с планами о переносе сборки Lada Vesta на завод в Тольятти. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что окончательное решение по загрузке мощностей завода и будущему персонала будет принято в августе-сентябре советом директоров компании.