Сотрудникам LADA в Ижевске предложили 5-7 окладов за добровольное увольнение
Компания «АвтоВАЗ» предложила сотрудникам автозавода в Ижевске, который занимается выпуском машин серии Lada Vesta, 5-7 средних окладов или 12 МРОТ в случае добровольного увольнения, дополнительную материальную поддержку в обучении и помощь в дальнейшем трудоустройстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Уточняется, что при этом массовых увольнений не планируется.
Выплата в размере 7 средних зарплат будет также предложена сотрудникам предпенсионного возраста при досрочном уходе на пенсию. Кроме того, компания продлит оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 г. или до тех пор, пока он не достигнет возраста 4 лет.
Также в компании сообщили о готовности проспонсировать дальнейшее обучение сотрудников, которое может пригодиться им при дальнейшем трудоустройстве в Ижевске и Удмуртии, а также помочь им найти место работы.
Все эти меры направлены на то, чтобы «обеспечить занятость и повысить максимальную загрузку предприятия в связи с продолжающимся кризисом в поставке комплектующих для Lada Vesta и приостановкой производства автомобилей этого семейства», сказано в сообщении компании. Всего в штате завода работает около 3200 человек.
Те сотрудники, которые примут решение остаться в компании, смогут пройти переобучение для дальнейшего перевода внутри группы. Помимо этого, «АвтоВАЗ» намерен развивать штамповочное и пластиковое производство с целью локализации импортируемой продукции.
Находящийся в Ижевске завод находится в простое уже более пяти месяцев, в связи с чем профсоюзная организация в конце июля обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором рассказала о непредсказуемости дальнейших перспектив в том числе в связи с планами о переносе сборки Lada Vesta на завод в Тольятти. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что окончательное решение по загрузке мощностей завода и будущему персонала будет принято в августе-сентябре советом директоров компании.
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