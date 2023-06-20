В ФТС сообщили о почти трехкратном росте импорта китайских автомобилей в Россию

«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по технике вот такой, которая движется своим ходом, это грузовики, экскаваторы, тракторы и т. д. Через Забайкальск у нас прирост по таким автомобилям, ну специальная техника, всякая строительная техника, почти в восемь раз по сравнению с прошлым годом», – сказал он в интервью агентству.