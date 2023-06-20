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В ФТС сообщили о почти трехкратном росте импорта китайских автомобилей в Россию

Ведомости

Импорт китайских автомобилей на российский рынок за первые пять месяцев вырос почти втрое по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, строительной техники – почти в восемь раз. Об этом в разговоре с «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по технике вот такой, которая движется своим ходом, это грузовики, экскаваторы, тракторы и т. д. Через Забайкальск у нас прирост по таким автомобилям, ну специальная техника, всякая строительная техника, почти в восемь раз по сравнению с прошлым годом», – сказал он в интервью агентству.

Из представленных данных комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса следует, что продажи легковых автомобилей в России по итогам апреля выросли на 70,6% до 54 270 машин. Лидером продаж по итогам апреля стал отечественный «АвтоВАЗ», реализовавший 27 635 машин Lada с начала года, что на 225% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате доля Lada выросла почти в два раза, с 26,7 до 50,9%.

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В тройке лидеров также китайские Haval (7352, +805%) и Geely (6113, +1312%). Наибольший прирост показали автомобили бренда Great Wall, в апреле их продажи выросли на 1625% по сравнению с апрелем в 2022 г., с 55 до 949 автомобилей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных