«АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке «РН-банка»
«В июне 2023 г. АО "АвтоВАЗ " закрыл сделку по приобретению 100% акций "РН банка" у Barn B.V. Детали сделки не подлежат разглашению», – говорится в сообщении.
Осенью прошлого года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому «АвтоВАЗ» получил право на выкуп российского банка «РН банк», которым управляют альянс Renault — Nissan и «дочка» итальянской группы Unicredit.
Автоконцерн получил разрешение на покупку холдинговой структуры BARN B. V., через которую партнеры управляют «РН банком». В частности, по 30% принадлежит французской Renault и японской Nissan Motor, остальные 40% — «Юникредит банку».
После начала спецоперации на Украине Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП «НАМИ». UniCredit также рассматривает возможность ухода из России.