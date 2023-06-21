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«АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке «РН-банка»

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Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке 100% акций российского банка альянса Renault – Nissan «РН банк», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В июне 2023 г. АО "АвтоВАЗ " закрыл сделку по приобретению 100% акций "РН банка" у Barn B.V. Детали сделки не подлежат разглашению», – говорится в сообщении.

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Осенью прошлого года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому «АвтоВАЗ» получил право на выкуп российского банка «РН банк», которым управляют альянс Renault — Nissan и «дочка» итальянской группы Unicredit.

Автоконцерн получил разрешение на покупку холдинговой структуры BARN B. V., через которую партнеры управляют «РН банком». В частности, по 30% принадлежит французской Renault и японской Nissan Motor, остальные 40% — «Юникредит банку».

После начала спецоперации на Украине Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП «НАМИ». UniCredit также рассматривает возможность ухода из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных