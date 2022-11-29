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Путин разрешил передать российский банк альянса Renault – Nissan «АвтоВАЗу»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» получил право на выкуп российского банка «РН Банк», которым управляют альянс Renault — Nissan и дочка итальянской группы Unicredit. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520… разрешить совершение акционерным обществом "АвтоВАЗ" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "РН Банк", принадлежащих БАРН Б. В. (BARN B. V.)», — сказано в документе.

Уточняется, что «АвтоВАЗ» получил разрешение на покупку холдинговой структуры BARN B. V., через которую партнеры управляют «РН Банком». В частности, по 30% принадлежит французской Renault и японской Nissan Motor, остальные 40% — «Юникредит банку».

«РН Банк» находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых были запрещены без особого разрешения главы государства. Это первое подобное разрешение, полученное с момента введения запрета в августе 2022 г., перечень банков был утвержден в конце октября. Помимо «РН Банка» в список банков также вошли Сбербанк, Райффайзенбанк, «Юникредит банк» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных