Путин разрешил передать российский банк альянса Renault – Nissan «АвтоВАЗу»
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» получил право на выкуп российского банка «РН Банк», которым управляют альянс Renault — Nissan и дочка итальянской группы Unicredit. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520… разрешить совершение акционерным обществом "АвтоВАЗ" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "РН Банк", принадлежащих БАРН Б. В. (BARN B. V.)», — сказано в документе.
Уточняется, что «АвтоВАЗ» получил разрешение на покупку холдинговой структуры BARN B. V., через которую партнеры управляют «РН Банком». В частности, по 30% принадлежит французской Renault и японской Nissan Motor, остальные 40% — «Юникредит банку».
«РН Банк» находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых были запрещены без особого разрешения главы государства. Это первое подобное разрешение, полученное с момента введения запрета в августе 2022 г., перечень банков был утвержден в конце октября. Помимо «РН Банка» в список банков также вошли Сбербанк, Райффайзенбанк, «Юникредит банк» и др.
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