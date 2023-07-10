СМИ: дилеры снизили цены на Lada Vesta после предупреждения «АвтоВАЗа»
Дилеры Москвы и Подмосковья отреагировали на требования «АвтоВАЗа», снизив цены на Lada Vesta, пишет «Автоньюс».
Месяц назад корреспондент издания посетил три автосалона Lada под видом обычного покупателя, выяснив, что у дилеров цены на обновленную Lada Vesta NG существенно превышают рекомендованные производителем, продавцы объяснили это дефицитом автомобилей.
После этого «АвтоВАЗ» сообщил, что проведет проверку в отношении трех дилерских центров в Москве – «Автогермеса», «Торгмаша» и «Техинкома». При этом отгрузка им новых автомобилей Lada Vesta была приостановлена на период проведения проверки. Автоконцерн пригрозил партнерам санкциями при выявлении нарушения дилерских соглашений.
Журналист «Автоньюс» спустя месяц вновь посетил три (но уже других) шоурума в Москве и Подмосковье. В московском автосалоне ценники не отличались от рекомендованных, но не полностью соответствовали комплектации. В одном из подмосковных шоурумов был немного (на 20 000 руб. при рекомендованной цене 1,259 млн руб.) завышен ценник на базовую версию, а в другом – занижен (на 31 300 руб. при рекомендованной цене 1,208 млн руб.) на белый седан. Во всех трех салонах подтвердили, что все модели Lada Vesta идут с кондиционером, системой ABS и двумя подушками безопасности.
Продажи Lada Vesta NG (нового поколения) начались 9 июня 2023 г. Начальная цена составила 1,239 млн руб. Производство налажено на площадке в Тольятти.
Как писали ранее «Ведомости», новые легковые автомобили подорожают летом – осенью 2023 г. в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей.