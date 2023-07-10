СМИ: дилеры снизили цены на Lada Vesta после предупреждения «АвтоВАЗа»

Журналист «Автоньюс» спустя месяц вновь посетил три (но уже других) шоурума в Москве и Подмосковье. В московском автосалоне ценники не отличались от рекомендованных, но не полностью соответствовали комплектации. В одном из подмосковных шоурумов был немного (на 20 000 руб. при рекомендованной цене 1,259 млн руб.) завышен ценник на базовую версию, а в другом – занижен (на 31 300 руб. при рекомендованной цене 1,208 млн руб.) на белый седан. Во всех трех салонах подтвердили, что все модели Lada Vesta идут с кондиционером, системой ABS и двумя подушками безопасности.