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«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с ABS

Ведомости

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов, говорится в сообщении компании.

«ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная цена на Lada Granta c ABS стартует с отметки 772 500 руб.», – отмечает компания.

Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения, поясняет «АвтоВАЗ».

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Lada Granta – самый популярный легковой автомобиль в России. По результатам первого полугодия 2023 г. в РФ продано 98 113 Lada Granta.

«АвтоВАЗ» перестал оснащать свои машины ABS в прошлом году после начала СВО, усилившегося дефицита компонентов и ухода основного акционера – французской группы Renault. Первыми блоки ABS получили автомобили Lada Vesta NG, поскольку конструкция этих машин не предусматривает отсутствие данного модуля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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