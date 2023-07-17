«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с ABS

«АвтоВАЗ» перестал оснащать свои машины ABS в прошлом году после начала СВО, усилившегося дефицита компонентов и ухода основного акционера – французской группы Renault. Первыми блоки ABS получили автомобили Lada Vesta NG, поскольку конструкция этих машин не предусматривает отсутствие данного модуля.