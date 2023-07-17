«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с ABS
«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов, говорится в сообщении компании.
«ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная цена на Lada Granta c ABS стартует с отметки 772 500 руб.», – отмечает компания.
Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения, поясняет «АвтоВАЗ».
Lada Granta – самый популярный легковой автомобиль в России. По результатам первого полугодия 2023 г. в РФ продано 98 113 Lada Granta.
«АвтоВАЗ» перестал оснащать свои машины ABS в прошлом году после начала СВО, усилившегося дефицита компонентов и ухода основного акционера – французской группы Renault. Первыми блоки ABS получили автомобили Lada Vesta NG, поскольку конструкция этих машин не предусматривает отсутствие данного модуля.