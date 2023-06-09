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«АвтоВАЗ» возобновит летом выпуск Lada Granta с ABS

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«АвтоВАЗ» намерен возобновить выпуск Lada Granta с антиблокировочной тормозной системой (ABS) летом 2023 г. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки «Евразия – наш дом».

«На Vesta в базовом варианте они уже установлены практически с момента запуска конвейера. Что касается Granta – мы планируем возобновить эту функцию уже летом этого года», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее «Известия» писали, что «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta NG с антиблокировочной системой тормозов от «партнера из дружественной страны».

В мае 2022 г. правительство РФ разрешило выпускать автомобили с более низкими нормами экологии и безопасности, в частности, производителей освободили от требования оснащать машины ABS, подушками безопасности и динамической системой стабилизации (ESP). В феврале 2023 г. глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ABS снова планируют сделать обязательным требованием по выпуску машин до конца этого года.

В конце мая правительство продлило действие упрощенного техрегламента до 1 февраля 2024 г. с постепенной отменой ранее введенных смягчений. Согласно документу, с 1 декабря 2023 г. оснащение автомобилей ABS вновь станет обязательным.

Более того, в начале июня в Минпромторге анонсировали поставки отечественных ABS с 1 июля этого года. Первое отечественное производство ABS будет запущено в Костроме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных