«АвтоВАЗ» возобновит летом выпуск Lada Granta с ABS

В мае 2022 г. правительство РФ разрешило выпускать автомобили с более низкими нормами экологии и безопасности, в частности, производителей освободили от требования оснащать машины ABS, подушками безопасности и динамической системой стабилизации (ESP). В феврале 2023 г. глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ABS снова планируют сделать обязательным требованием по выпуску машин до конца этого года.