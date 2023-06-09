«АвтоВАЗ» возобновит летом выпуск Lada Granta с ABS
«АвтоВАЗ» намерен возобновить выпуск Lada Granta с антиблокировочной тормозной системой (ABS) летом 2023 г. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки «Евразия – наш дом».
«На Vesta в базовом варианте они уже установлены практически с момента запуска конвейера. Что касается Granta – мы планируем возобновить эту функцию уже летом этого года», – сказал он (цитата по ТАСС).
В мае 2022 г. правительство РФ разрешило выпускать автомобили с более низкими нормами экологии и безопасности, в частности, производителей освободили от требования оснащать машины ABS, подушками безопасности и динамической системой стабилизации (ESP). В феврале 2023 г. глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ABS снова планируют сделать обязательным требованием по выпуску машин до конца этого года.
В конце мая правительство продлило действие упрощенного техрегламента до 1 февраля 2024 г. с постепенной отменой ранее введенных смягчений. Согласно документу, с 1 декабря 2023 г. оснащение автомобилей ABS вновь станет обязательным.
Более того, в начале июня в Минпромторге анонсировали поставки отечественных ABS с 1 июля этого года. Первое отечественное производство ABS будет запущено в Костроме.