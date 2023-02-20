Мантуров анонсировал запуск производства системы ABS в России до конца года

В конце января правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в стране до 1 июня 2023 г. Правила, введенные в мае 2022 г., упрощают сертификацию машин, что позволит выпускать автомобили более низкого экологического класса и без некоторых систем, которые сейчас недоступны из-за санкций. В частности, авто можно выпускать без ABS, установки системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, но с обязательным дооснащением в срок до 1 февраля 2023 г.