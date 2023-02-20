Газета
Авто

Мантуров анонсировал запуск производства системы ABS в России до конца года

Ведомости

В России производство антиблокировочной тормозной системы (ABS) будет запущено до конца года, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Да», – ответил он на вопрос, появится ли до конца года в РФ производство ABS.

Вице-премьер не смог назвать конкретный месяц, когда установка ABS вновь станет обязательной, однако производители компонентов обещали сформировать программу по российскому ABS до конца года, добавил он.

«Исходя из этого мы его вернем на круги своя», – заключил Мантуров.

В конце января правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в стране до 1 июня 2023 г. Правила, введенные в мае 2022 г., упрощают сертификацию машин, что позволит выпускать автомобили более низкого экологического класса и без некоторых систем, которые сейчас недоступны из-за санкций. В частности, авто можно выпускать без ABS, установки системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, но с обязательным дооснащением в срок до 1 февраля 2023 г.

По итогам января продажи новых автомобилей в России снизились на 63,1% в годовом выражении. Всего было продано 32 499 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), сообщила ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Наиболее продаваемыми моделями стали автомобили брендов Lada (17 468 шт.), китайских Haval (4 535 шт.) и Geely (3 501 шт.).

Ранее по теме: В «АвтоВАЗе» заявили о долговой нагрузке в размере свыше 100 млрд рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных