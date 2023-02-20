Мантуров анонсировал запуск производства системы ABS в России до конца года
В России производство антиблокировочной тормозной системы (ABS) будет запущено до конца года, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
«Да», – ответил он на вопрос, появится ли до конца года в РФ производство ABS.
Вице-премьер не смог назвать конкретный месяц, когда установка ABS вновь станет обязательной, однако производители компонентов обещали сформировать программу по российскому ABS до конца года, добавил он.
«Исходя из этого мы его вернем на круги своя», – заключил Мантуров.
В конце января правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в стране до 1 июня 2023 г. Правила, введенные в мае 2022 г., упрощают сертификацию машин, что позволит выпускать автомобили более низкого экологического класса и без некоторых систем, которые сейчас недоступны из-за санкций. В частности, авто можно выпускать без ABS, установки системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, но с обязательным дооснащением в срок до 1 февраля 2023 г.
По итогам января продажи новых автомобилей в России снизились на 63,1% в годовом выражении. Всего было продано 32 499 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), сообщила ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Наиболее продаваемыми моделями стали автомобили брендов Lada (17 468 шт.), китайских Haval (4 535 шт.) и Geely (3 501 шт.).