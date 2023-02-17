В «АвтоВАЗе» заявили о долговой нагрузке в размере свыше 100 млрд рублей

Соколов подтвердил планы наладить производство автомобилей Lada на этом заводе. По его словам, сборка начнется во втором полугодии этого года. Объем выпуска в 2023 г. составит до 10 000 автомобилей, в дальнейшем он может быть увеличен. К 2024-2027 гг. планируется локализовать производство автомобилей.