В «АвтоВАЗе» заявили о долговой нагрузке в размере свыше 100 млрд рублей
Долговая нагрузка российского автоконцерна «АвтоВАЗ» составляет свыше 100 млрд руб., заявил глава компании Максим Соколов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, в автоконцерне пытаются ее минимизировать.
«Достаточно высокая (долговая нагрузка. – Прим. ТАСС), она составляет более 100 млрд руб., конечно, она носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то открываются вновь. <...> Поэтому мы стремимся ее минимизировать и рассчитываем, что, может быть, будут приняты механизмы, которые могут поддержать», – заявил Соколов (цит. по ТАСС).
7 февраля в пресс-службе автоконцерна сообщили, что «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Ранее сделка была одобрена правительством России.
Соколов подтвердил планы наладить производство автомобилей Lada на этом заводе. По его словам, сборка начнется во втором полугодии этого года. Объем выпуска в 2023 г. составит до 10 000 автомобилей, в дальнейшем он может быть увеличен. К 2024-2027 гг. планируется локализовать производство автомобилей.
АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. 11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ». В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ.