Завод Nissan в России перейдет в собственность государства

Источник «Ведомостей», близкий к сторонам сделки, поясняет, что она во многом схожа с тем, как был устроен выход Renault из своих российских активов. В частности, Nissan продает свое имущество в России НАМИ за один евро. У японской компании будет право выкупить эти активы обратно в течение шести лет, компенсировав инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год, поясняет собеседник. Это гарантия, что новый партнер не будет вкладывать необоснованное количество средств, добавил он.