Завод Nissan в России перейдет в собственность государства

Завод Nissan в России перейдет в собственность государстваСделка даст возможность японской компании вернуться в следующие шесть лет
Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», говорится в сообщении Минпромторга РФ. Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.
«В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места – а это около 2000 сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. “АвтоВАЗ” будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти», – говорит вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Как отмечается в сообщении, сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.
Источник «Ведомостей», близкий к сторонам сделки, поясняет, что она во многом схожа с тем, как был устроен выход Renault из своих российских активов. В частности, Nissan продает свое имущество в России НАМИ за один евро. У японской компании будет право выкупить эти активы обратно в течение шести лет, компенсировав инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год, поясняет собеседник. Это гарантия, что новый партнер не будет вкладывать необоснованное количество средств, добавил он.
О том, что Renault приняла решение уйти из России, «Ведомости» сообщали 26 апреля. Французский концерн продал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) за 1 руб. ФГУП НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет. Блокпакет предприятия (32%) остался у «Ростеха». Завод «Рено Россия» на Волгоградском проспекте перешел в собственность Москвы еще за 1 руб. Его французская компания вернуть даже в случае возобновления работы в России уже не сможет. Производство машин Renault в столице прекращено, на заводе будет налажен выпуск легковых автомобилей под брендом «Москвич», писал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Петербургский автопромышленный кластер уже покинула японская Toyota, которая в конце сентября объявила, что прекратит производство на своем заводе и сфокусируется на поддержке дилерской сети, которая продолжит обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus.
Кроме того, «Соллерс авто» обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа «Соллерсом» доли Mazda в совместном предприятии (СП), говорила российская компания 26 сентября. Переговоры касаются параметров выхода из проекта японской компании, уточнял «Ведомостям» представитель «Соллерс авто».
Стратегически понятно было, что Nissan рано или поздно тоже уйдет, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, производственная площадка японской компании в Петербурге очень современная, и будет уместно, если там будет организован выпуск электромобилей E-Neva разработки концерна «Алмаз-Антей».
Nissan начал строить завод в поселке Парголово Санкт-Петербурга в 2006 г., выпуск автомобилей начался в 2009. Инвестиции в первую очередь строительства составили $200 млн, позднее было вложено еще 167 млн евро в расширение площадки. Ее производственная мощность составляет 100 000 автомобилей в год. До момента остановки производства в марте 2022 г. на заводе выпускались кроссоверы Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai.