В Минпромторге рассказали о поставках отечественных ABS с 1 июля
Поставки отечественных антиблокировочных тормозных систем (ABS) начнутся с 1 июля. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак «РИА Новости».
Первое отечественное производство ABS будет запущено в Костроме, добавил Шпак. С 1 июля планируется начать серийные поставки российским автопроизводителям.
России уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию, а также частично и датчики для автопрома. В планах продолжит локализацию недостающей электронной архитектуры, добавил замминистра.
В мае 2022 г. правительство разрешило выпускать автомобили с более низкими нормами экологии и безопасности, в частности, производителей освободили от требования оснащать машины ABS, подушками безопасности и динамической системой стабилизации (ESP).
1 июня правительство продлило действие упрощенного техрегламента до 1 февраля 2024 г. с постепенной отменой ранее введенных смягчений. Согласно документу, с 1 декабря 2023 г. оснащение автомобилей ABS вновь станет обязательным.