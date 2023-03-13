Газета
Авто

«АвтоВАЗ» и УАЗ снова стали оснащать системой ABS

Ведомости

Производитель автомобилей УАЗ снова начал оснащать модели «Патриот», «Пикап» и «Профи» антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Сейчас УАЗ «Патриот» можно купить в двух комплектациях — «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited». Как отмечает газета, автопроизводитель сменил поставщика антиблокировочной системы тормозов. Вместо немецкой Bosch электронные блоки завод теперь закупает у китайской AGP. В пресс-службе завода уточнили, что скоро антиблокировочная система вновь станет доступна для машин СГР («буханка»). 

Ранее «АвтоВАЗ» также стал выпускать Lada Vesta NG с антиблокировочной системой тормозов от «партнера из дружественной страны», пишут «Известия». Уточняется, что пока это единственная модель автопроизводителя с ABS. Кроме того, компания планирует оснастить машину 16-клапанным силовым агрегатом, климат-контролем и автоматической трансмиссией. Последнюю обещают поставить в 2024 г.

В мае 2022 г. правительство РФ разрешило выпускать автомобили с более низкими нормами экологии и безопасности, в частности, производителей освободили от требования оснащать машины ABS, подушками безопасности и динамической системой стабилизации (ESP). Постановление действовало до 1 февраля 2023 г., а после было продлено до 1 июня.

В конце февраля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ABS снова планируют сделать обязательным требованием по выпуску машин до конца этого года.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных