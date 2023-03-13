«АвтоВАЗ» и УАЗ снова стали оснащать системой ABS

Ранее «АвтоВАЗ» также стал выпускать Lada Vesta NG с антиблокировочной системой тормозов от «партнера из дружественной страны», пишут «Известия». Уточняется, что пока это единственная модель автопроизводителя с ABS. Кроме того, компания планирует оснастить машину 16-клапанным силовым агрегатом, климат-контролем и автоматической трансмиссией. Последнюю обещают поставить в 2024 г.