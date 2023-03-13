«АвтоВАЗ» и УАЗ снова стали оснащать системой ABS
Сейчас УАЗ «Патриот» можно купить в двух комплектациях — «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited». Как отмечает газета, автопроизводитель сменил поставщика антиблокировочной системы тормозов. Вместо немецкой Bosch электронные блоки завод теперь закупает у китайской AGP. В пресс-службе завода уточнили, что скоро антиблокировочная система вновь станет доступна для машин СГР («буханка»).
Ранее «АвтоВАЗ» также стал выпускать Lada Vesta NG с антиблокировочной системой тормозов от «партнера из дружественной страны», пишут «Известия». Уточняется, что пока это единственная модель автопроизводителя с ABS. Кроме того, компания планирует оснастить машину 16-клапанным силовым агрегатом, климат-контролем и автоматической трансмиссией. Последнюю обещают поставить в 2024 г.
В мае 2022 г. правительство РФ разрешило выпускать автомобили с более низкими нормами экологии и безопасности, в частности, производителей освободили от требования оснащать машины ABS, подушками безопасности и динамической системой стабилизации (ESP). Постановление действовало до 1 февраля 2023 г., а после было продлено до 1 июня.
В конце февраля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ABS снова планируют сделать обязательным требованием по выпуску машин до конца этого года.