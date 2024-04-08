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«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с автоматической трансмиссией

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«АвтоВАЗ» снова начнет производство автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией. Партия в количестве 5000 шт. будет выпущена в течение года, говорится в сообщении компании.

«АвтоВАЗ» планомерно возвращает в автомобили опции, которые были временно утрачены в связи с усилением санкционного давления. И Granta с классическим «автоматом» тому пример», – сказал президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Дата старта продаж и цена будут объявлены дополнительно.

В сообщении компании также отмечается, что несколько сотен автомобилей будут поставлены в рамках контракта с социальными службами для обеспечения людей с ограниченными возможностями. Для этого транспорт дополнительно оснастят специальными устройствами, которые сделают управление для людей с инвалидностью, в том числе с ампутациями, более простым.

В феврале пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что все новые Lada Vesta начали оснащать двумя подушками безопасности. Уточнялось также, что такой механизм планируется вернуть и для водителя на Lada Granta до конца месяца после завершения испытаний и калибровок. Место переднего пассажира на этой модели обещали начать оснащать подушками безопасности с марта.

Соколов тогда отметил, что компания успешно преодолевает санкционное давление, адаптация к ограничениям почти завершена. По его словам, сейчас «АвтоВАЗ» также активно работает над оснащением подушками безопасности автомобилей Niva Legend и Travel.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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