«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с автоматической трансмиссией

В сообщении компании также отмечается, что несколько сотен автомобилей будут поставлены в рамках контракта с социальными службами для обеспечения людей с ограниченными возможностями. Для этого транспорт дополнительно оснастят специальными устройствами, которые сделают управление для людей с инвалидностью, в том числе с ампутациями, более простым.