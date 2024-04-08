«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с автоматической трансмиссией
«АвтоВАЗ» снова начнет производство автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией. Партия в количестве 5000 шт. будет выпущена в течение года, говорится в сообщении компании.
Дата старта продаж и цена будут объявлены дополнительно.
В сообщении компании также отмечается, что несколько сотен автомобилей будут поставлены в рамках контракта с социальными службами для обеспечения людей с ограниченными возможностями. Для этого транспорт дополнительно оснастят специальными устройствами, которые сделают управление для людей с инвалидностью, в том числе с ампутациями, более простым.
В феврале пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что все новые Lada Vesta начали оснащать двумя подушками безопасности. Уточнялось также, что такой механизм планируется вернуть и для водителя на Lada Granta до конца месяца после завершения испытаний и калибровок. Место переднего пассажира на этой модели обещали начать оснащать подушками безопасности с марта.
Соколов тогда отметил, что компания успешно преодолевает санкционное давление, адаптация к ограничениям почти завершена. По его словам, сейчас «АвтоВАЗ» также активно работает над оснащением подушками безопасности автомобилей Niva Legend и Travel.