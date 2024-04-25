Минпромторг не видит нужды в расширении программы льготного лизинга в автопроме

Программа льготного автокредитования является основной для поддержки спроса. Она позволяет отдельным категориям граждан (семьям с детьми, военным и медработникам) получить скидку до 20-25% на авансовый платеж при покупке машины российского производства в кредит. Субсидии же по лизингу и для приобретения автомобиля на газомоторном топливе в первую очередь рассчитаны на коммерческий сегмент транспорта.