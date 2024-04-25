Минпромторг не видит нужды в расширении программы льготного лизинга в автопроме
Минпромторг считает, что сейчас нет необходимости в дополнительной поддержке спроса на автомобильном рынке через расширение программы льготного лизинга, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.
«Сейчас идет [реализация программы льготного лизинга] в том объеме, который изначально был согласован в конце прошлого года», – сказал Мантуров.
27 февраля Минпром исключил легковые автомобили из программы льготного лизинга. Как заявляли в министерстве, основными покупателями легковых автомобилей являются физические лица, поэтому эффективнее механизмы автокредитования.
16 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что «АвтоВАЗ» попросил Минпром вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. План продаж «АвтоВАЗа» на 2024 г. составляет 511 000 автомобилей, но его выполнение возможно при использовании механизмов стимулирования спроса, отмечал президент компании Максим Соколов в письме ведомству.
Программа льготного автокредитования является основной для поддержки спроса. Она позволяет отдельным категориям граждан (семьям с детьми, военным и медработникам) получить скидку до 20-25% на авансовый платеж при покупке машины российского производства в кредит. Субсидии же по лизингу и для приобретения автомобиля на газомоторном топливе в первую очередь рассчитаны на коммерческий сегмент транспорта.