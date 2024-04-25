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Минпромторг не видит нужды в расширении программы льготного лизинга в автопроме

Ведомости

Минпромторг считает, что сейчас нет необходимости в дополнительной поддержке спроса на автомобильном рынке через расширение программы льготного лизинга, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

«Сейчас идет [реализация программы льготного лизинга] в том объеме, который изначально был согласован в конце прошлого года», – сказал Мантуров.

27 февраля Минпром исключил легковые автомобили из программы льготного лизинга. Как заявляли в министерстве, основными покупателями легковых автомобилей являются физические лица, поэтому эффективнее механизмы автокредитования.

16 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что «АвтоВАЗ» попросил Минпром вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. План продаж «АвтоВАЗа» на 2024 г. составляет 511 000 автомобилей, но его выполнение возможно при использовании механизмов стимулирования спроса, отмечал президент компании Максим Соколов в письме ведомству.

Программа льготного автокредитования является основной для поддержки спроса. Она позволяет отдельным категориям граждан (семьям с детьми, военным и медработникам) получить скидку до 20-25% на авансовый платеж при покупке машины российского производства в кредит. Субсидии же по лизингу и для приобретения автомобиля на газомоторном топливе в первую очередь рассчитаны на коммерческий сегмент транспорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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