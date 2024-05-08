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В Литве таможенники задержали два электрокара Tesla Cybertruck

Ведомости

Литовские таможенники задержали два электрокара Tesla Cybertruck, их планировали к вывозу в Белоруссию. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на таможенную службу.

Электрокары 2023 г. производства стоимостью свыше 200 000 евро были задержаны на пограничном контрольно-пропускном посту «Шальчининкай». Таможенники заподозрили, что автомобили впоследствии будут перевезены и зарегистрированы в России. При этом санкции ЕС не позволяют экспортировать в Россию автомобили дороже 50 000 евро.

Как пишет LRT, таможенники начали досудебное расследование «по факту нарушения международных санкций и контрабанды».

Ранее «Ведомости» писали, что компания Tesla отзывает 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа. Согласно отчету Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США, к дефекту может привести сильное нажатие на педаль акселератора. При этом NHTSA указывает, что тормоза пикапа по-прежнему будут работать, если педаль застрянет.

Отзыв затрагивает все автомобили Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность в 100% из общего числа 3878 автомобилей. Как отмечает издание The Verge, это практически все Cybertruck, доставленные клиентам с момента старта продаж в прошлом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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