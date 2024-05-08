В Литве таможенники задержали два электрокара Tesla Cybertruck
Литовские таможенники задержали два электрокара Tesla Cybertruck, их планировали к вывозу в Белоруссию. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на таможенную службу.
Электрокары 2023 г. производства стоимостью свыше 200 000 евро были задержаны на пограничном контрольно-пропускном посту «Шальчининкай». Таможенники заподозрили, что автомобили впоследствии будут перевезены и зарегистрированы в России. При этом санкции ЕС не позволяют экспортировать в Россию автомобили дороже 50 000 евро.
Как пишет LRT, таможенники начали досудебное расследование «по факту нарушения международных санкций и контрабанды».
Ранее «Ведомости» писали, что компания Tesla отзывает 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа. Согласно отчету Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США, к дефекту может привести сильное нажатие на педаль акселератора. При этом NHTSA указывает, что тормоза пикапа по-прежнему будут работать, если педаль застрянет.
Отзыв затрагивает все автомобили Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность в 100% из общего числа 3878 автомобилей. Как отмечает издание The Verge, это практически все Cybertruck, доставленные клиентам с момента старта продаж в прошлом году.