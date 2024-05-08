В Литве таможенники задержали два электрокара Tesla Cybertruck

Отзыв затрагивает все автомобили Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность в 100% из общего числа 3878 автомобилей. Как отмечает издание The Verge, это практически все Cybertruck, доставленные клиентам с момента старта продаж в прошлом году.