СМИ: производители электромобилей из КНР объединились для конкуренции с Tesla

Reuters не удалось выяснить размер контрактов на поставку батарей Onvo между Nio и поставщиками, а также какие-либо подробности, связанные с ожидаемыми продажами или производством. По словам одного из собеседников, BYD реконструирует производственные линии по выпуску аккумуляторов для поставок в Onvo на своем заводе в Вувэй в восточной провинции Аньхой.