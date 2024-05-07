СМИ: производители электромобилей из КНР объединились для конкуренции с Tesla
Китайский производитель электромобилей Nio заключил сделку с BYD о поставках аккумуляторов для бренда авто, который планирует конкурировать с американской Tesla. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Nio планировала производить аккумуляторы собственными силами, но в декабре отказалась от этого для сокращения расходов, пишет Reuters. 6 мая компания подтвердила, что ее новый бренд будет называться Onvo на английском и Ledao. Nio также заявила, что нацелена на конкуренцию с такими компаниями, как Mercedes и Tesla.
Reuters не удалось выяснить размер контрактов на поставку батарей Onvo между Nio и поставщиками, а также какие-либо подробности, связанные с ожидаемыми продажами или производством. По словам одного из собеседников, BYD реконструирует производственные линии по выпуску аккумуляторов для поставок в Onvo на своем заводе в Вувэй в восточной провинции Аньхой.
В декабре 2023 г. в BYD, одном из крупнейших производителей транспортных средств на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), рассказали, что построят завод по производству легковых автомобилей на новой энергии в Венгрии для локализации производства в Европе. В феврале издание Nikkei сообщило, что Китай учредил консорциум, объединяющий правительство, научные круги и китайскую промышленность для совместной разработки электромобилей и налаживания цепочек их поставки.