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СМИ: производители электромобилей из КНР объединились для конкуренции с Tesla

Ведомости

Китайский производитель электромобилей Nio заключил сделку с BYD о поставках аккумуляторов для бренда авто, который планирует конкурировать с американской Tesla. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Nio планировала производить аккумуляторы собственными силами, но в декабре отказалась от этого для сокращения расходов, пишет Reuters. 6 мая компания подтвердила, что ее новый бренд будет называться Onvo на английском и Ledao. Nio также заявила, что нацелена на конкуренцию с такими компаниями, как Mercedes и Tesla.

Reuters не удалось выяснить размер контрактов на поставку батарей Onvo между Nio и поставщиками, а также какие-либо подробности, связанные с ожидаемыми продажами или производством. По словам одного из собеседников, BYD реконструирует производственные линии по выпуску аккумуляторов для поставок в Onvo на своем заводе в Вувэй в восточной провинции Аньхой.

В декабре 2023 г. в BYD, одном из крупнейших производителей транспортных средств на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), рассказали, что построят завод по производству легковых автомобилей на новой энергии в Венгрии для локализации производства в Европе. В феврале издание Nikkei сообщило, что Китай учредил консорциум, объединяющий правительство, научные круги и китайскую промышленность для совместной разработки электромобилей и налаживания цепочек их поставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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