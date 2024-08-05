Продажи новых автомобилей в России выросли на 58% в январе – июле

12 июля «Ведомости» сообщали, что, по данным аналитического агентства «Автостат», в первом полугодии 2024 г. средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России выросла на 14% в годовом выражении и составила 3,16 млн руб. При этом в июне цены даже снизились на 1% год к году до 2,95 млн руб. За весь 2023 г. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,96 млн руб., что на 24% больше, чем в 2022 г.