Продажи новых автомобилей в России выросли на 58% в январе – июле
С января по июль 2024 г. в России продано 1,003 млн новых автомобилей (до 3-х лет), что на 58% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (636 839 шт.), сообщает пресс-служба Минпромторга.
Отмечено, что было реализовано более 442 000 отечественных автомобилей, что на 34% больше показателей января – июля 2023 г.
Легковых автомобилей было продано на 69% больше год к году (848 308 шт), легких коммерческих автомобилей – на 41% (71 972 шт.). Объем рынка в сегменте автобусов составил 12 279 шт. – на 16% больше, чем в январе – июле 2023 г. При этом грузовых автомобилей было продано на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, – 70 544 шт.
Рынок новых электромобилей составил 12 353 шт., что на 110% больше, чем за первые семь месяцев 2023 г. (870 шт.). Доля отечественных электромобилей составила 18% (в 2023 г. – 23%).
12 июля «Ведомости» сообщали, что, по данным аналитического агентства «Автостат», в первом полугодии 2024 г. средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России выросла на 14% в годовом выражении и составила 3,16 млн руб. При этом в июне цены даже снизились на 1% год к году до 2,95 млн руб. За весь 2023 г. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,96 млн руб., что на 24% больше, чем в 2022 г.