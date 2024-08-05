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Продажи новых автомобилей в России выросли на 58% в январе – июле

Ведомости

С января по июль 2024 г. в России продано 1,003 млн новых автомобилей (до 3-х лет), что на 58% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (636 839 шт.), сообщает пресс-служба Минпромторга.

Отмечено, что было реализовано более 442 000 отечественных автомобилей, что на 34% больше показателей января – июля 2023 г.

Легковых автомобилей было продано на 69% больше год к году (848 308 шт), легких коммерческих автомобилей – на 41% (71 972 шт.). Объем рынка в сегменте автобусов составил 12 279 шт. – на 16% больше, чем в январе – июле 2023 г. При этом грузовых автомобилей было продано на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, – 70 544 шт.

Рынок новых электромобилей составил 12 353 шт., что на 110% больше, чем за первые семь месяцев 2023 г. (870 шт.). Доля отечественных электромобилей составила 18% (в 2023 г. – 23%).

12 июля «Ведомости» сообщали, что, по данным аналитического агентства «Автостат», в первом полугодии 2024 г. средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России выросла на 14% в годовом выражении и составила 3,16 млн руб. При этом в июне цены даже снизились на 1% год к году до 2,95 млн руб. За весь 2023 г. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,96 млн руб., что на 24% больше, чем в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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