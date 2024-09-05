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BMW и Toyota планируют создать электромобили на водороде

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Немецкий концерн BMW и японский Toyota намерены совместно разработать электромобили на водородных топливных элементах. Выпуск запланирован на 2028 г., говорится на сайте BMW Group.

Электромобили на топливных элементах функционируют от электричества, вырабатываемого из-за взаимодействия водорода и кислорода внутри элемента, а не от аккумулятора. Ожидается, что новый автомобиль будет оснащен установкой для нулевого уровня выбросов в атмосферу. Подробности о цене или объемах производства не приводятся.

Reuters отмечает, что BMW на сегодняшний день является самым активным сторонником водородных технологий среди немецких автопроизводителей. Немногие из них инвестировали в эту технологию из-за высокой стоимости и ограниченной сети заправочных станций, пишет агентство.

В августе Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Jato Dynamics писал, что концерн BMW впервые обогнал американского производителя Tesla по продажам электромобилей в Европе. По подсчетам за июль 2024 г., продажи немецких электрокаров выросли примерно на треть до 14 869 единиц. За тот же период продажи американской компании сократились на 16% до 14 561 единицы. Агентство отмечает, что это первый случай, когда европейский концерн обогнал Tesla по продажам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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