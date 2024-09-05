BMW и Toyota планируют создать электромобили на водороде

В августе Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Jato Dynamics писал, что концерн BMW впервые обогнал американского производителя Tesla по продажам электромобилей в Европе. По подсчетам за июль 2024 г., продажи немецких электрокаров выросли примерно на треть до 14 869 единиц. За тот же период продажи американской компании сократились на 16% до 14 561 единицы. Агентство отмечает, что это первый случай, когда европейский концерн обогнал Tesla по продажам.