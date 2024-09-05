BMW и Toyota планируют создать электромобили на водороде
Электромобили на топливных элементах функционируют от электричества, вырабатываемого из-за взаимодействия водорода и кислорода внутри элемента, а не от аккумулятора. Ожидается, что новый автомобиль будет оснащен установкой для нулевого уровня выбросов в атмосферу. Подробности о цене или объемах производства не приводятся.
Reuters отмечает, что BMW на сегодняшний день является самым активным сторонником водородных технологий среди немецких автопроизводителей. Немногие из них инвестировали в эту технологию из-за высокой стоимости и ограниченной сети заправочных станций, пишет агентство.
В августе Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Jato Dynamics писал, что концерн BMW впервые обогнал американского производителя Tesla по продажам электромобилей в Европе. По подсчетам за июль 2024 г., продажи немецких электрокаров выросли примерно на треть до 14 869 единиц. За тот же период продажи американской компании сократились на 16% до 14 561 единицы. Агентство отмечает, что это первый случай, когда европейский концерн обогнал Tesla по продажам.