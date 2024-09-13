Для тушения горящего Tesla Semi понадобились 190 000 литров воды и самолет
Пожарным в Калифорнии пришлось залить горящую батарею тягача Tesla Semi примерно 190 000 л воды, чтобы погасить возгорание после аварии. Об этом сообщил Assosiated Press со ссылкой на отчет Национального совета по безопасности на транспорте.
В дополнение к литрам воды пожарные использовали самолет, чтобы сбросить антипирен на батарею грузовика в качестве меры предосторожности. При горении температура батареи достигала 1000 градусов по Фаренгейту (540 градусов Цельсия).
Автомобиль съехал с дороги при повороте и врезался в дерево. Он спустился вниз по склону и уперся в несколько деревьев. В результате аварии никто не пострадал. Совет будет изучать пожароопасность батареи тягача. Согласно отчету, в момент аварии у грузовика не работала одна из частично автоматизированных систем вождения Tesla.
В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей.
В конце прошлого года Tesla объявила об отзыве 2 млн электромобилей в США из-за опасений по поводу безопасности функции автопилота. В то же время компания обвиняла некоторые СМИ в неправильном истолковании «природы систем безопасности» Tesla.