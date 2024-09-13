Для тушения горящего Tesla Semi понадобились 190 000 литров воды и самолет

Автомобиль съехал с дороги при повороте и врезался в дерево. Он спустился вниз по склону и уперся в несколько деревьев. В результате аварии никто не пострадал. Совет будет изучать пожароопасность батареи тягача. Согласно отчету, в момент аварии у грузовика не работала одна из частично автоматизированных систем вождения Tesla.