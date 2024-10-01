Госдума приняла закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров
Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки о лишении водительских прав на срок от года до полутора лет за сокрытие госномера с помощью специальных устройств. Об этом говорится на сайте думской базы.
Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Сейчас за управление автомобилем без госномера либо тем, который оборудован устройством или материалами для скрытия или видоизменения регистрационных знаков, грозит штраф в 5000 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).
В случае окончательного принятия закона автомобилистам за указанные нарушения может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на тот же срок.
О том, что МВД России подготовило законопроект об ужесточении ответственности автовладельцев, «МВД медиа» сообщило в конце января. В министерстве поясняли, что в России число таких правонарушений остается стабильно высоким и продолжает уверенный рост. В 2018 г. зафиксировано более 70 567 случаев, а уже в 2023 г. – 111 261 случай. В ведомстве считают, что динамика указывает на недостаточную эффективность регулирования.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в мае также подтверждал «Ведомостям», что проблема со скрытием автономеров действительно очень серьезная, поскольку этим могут заниматься не только желающие уйти от штрафов за нарушения ПДД, но и террористы.