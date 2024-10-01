Госдума приняла закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров

О том, что МВД России подготовило законопроект об ужесточении ответственности автовладельцев, «МВД медиа» сообщило в конце января. В министерстве поясняли, что в России число таких правонарушений остается стабильно высоким и продолжает уверенный рост. В 2018 г. зафиксировано более 70 567 случаев, а уже в 2023 г. – 111 261 случай. В ведомстве считают, что динамика указывает на недостаточную эффективность регулирования.