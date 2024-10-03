АЕБ: замедление продаж авто может привести к ограничению потенциала роста

Сбор на автотехнику и прицепы с октября 2024 г. вырос в 1,7-1,8 раза с дальнейшей индексацией на 10-20% ежегодно до 2030 г. включительно. Например, на наиболее популярную категорию новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л утильсбор в этом году уже проиндексирован на 85% до 556 200 руб. на единицу выпущенной техники, в следующем году он вырастет еще на 20% до 667 400 руб. В 2030 г. утильсбор в этой категории ТС составит 1,17 млн руб. на машину.