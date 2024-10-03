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АЕБ: замедление продаж авто может привести к ограничению потенциала роста

Ведомости

Замедление российского авторынка в III квартале этого года может свидетельствовать об ограничении потенциала его роста. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

Общие продажи новых легковых и легких коммерческих авто за девять месяцев этого года выросли на 58% (до более 1,2 млн шт.), в сентябре – на 33% (до 154 741 штуки), следует из анализа АЕБ данных АО «ППК» (СП «Автостата» и оператора ЭПТС).

При этом продажи не превысили показатели во II квартале этого года. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, это может свидетельствовать о том, что «мы приближаемся к ограничению потенциала роста рынка из-за снижения покупательской способности и удовлетворения отложенного спроса со стороны потребителей».

«Скорее всего, в ближайшие месяцы положительная динамика сохранится, но уже не будет такой стремительной», – уточнил Калицев.

Аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов говорил «Ведомостям», что повышенный спрос на автотехнику в августе – сентябре этого года действительно связан с ожиданиями роста цен на рынке в свете индексации утильсбора с 1 октября. Он допускал, что в следующие месяцы «мы увидим более низкие продажи – на уровне ста с небольшим тысяч легковых автомобилей в месяц – и небольшое оживление спроса к декабрю в свете возможных распродаж к концу года».

Сбор на автотехнику и прицепы с октября 2024 г. вырос в 1,7-1,8 раза с дальнейшей индексацией на 10-20% ежегодно до 2030 г. включительно. Например, на наиболее популярную категорию новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л утильсбор в этом году уже проиндексирован на 85% до 556 200 руб. на единицу выпущенной техники, в следующем году он вырастет еще на 20% до 667 400 руб. В 2030 г. утильсбор в этой категории ТС составит 1,17 млн руб. на машину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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