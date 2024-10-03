АЕБ: замедление продаж авто может привести к ограничению потенциала роста
Общие продажи новых легковых и легких коммерческих авто за девять месяцев этого года выросли на 58% (до более 1,2 млн шт.), в сентябре – на 33% (до 154 741 штуки), следует из анализа АЕБ данных АО «ППК» (СП «Автостата» и оператора ЭПТС).
При этом продажи не превысили показатели во II квартале этого года. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, это может свидетельствовать о том, что «мы приближаемся к ограничению потенциала роста рынка из-за снижения покупательской способности и удовлетворения отложенного спроса со стороны потребителей».
«Скорее всего, в ближайшие месяцы положительная динамика сохранится, но уже не будет такой стремительной», – уточнил Калицев.
Аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов говорил «Ведомостям», что повышенный спрос на автотехнику в августе – сентябре этого года действительно связан с ожиданиями роста цен на рынке в свете индексации утильсбора с 1 октября. Он допускал, что в следующие месяцы «мы увидим более низкие продажи – на уровне ста с небольшим тысяч легковых автомобилей в месяц – и небольшое оживление спроса к декабрю в свете возможных распродаж к концу года».
Сбор на автотехнику и прицепы с октября 2024 г. вырос в 1,7-1,8 раза с дальнейшей индексацией на 10-20% ежегодно до 2030 г. включительно. Например, на наиболее популярную категорию новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л утильсбор в этом году уже проиндексирован на 85% до 556 200 руб. на единицу выпущенной техники, в следующем году он вырастет еще на 20% до 667 400 руб. В 2030 г. утильсбор в этой категории ТС составит 1,17 млн руб. на машину.