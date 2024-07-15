Минпромторг индексирует утильсбор на автомобили и спецтехнику с 1 октября

На новую коммерческую технику массой 2,5-3,5 т утильсбор в этом году вырастет на 70% до 819 000 руб., в 2025 г. – еще на 10% до 900 000 руб., а в 2030 г. достигнет отметки 1,45 млн руб. Индексация на крупнотоннажные грузовики массой 20-50 т составит 70% в 2024 г. до 3,9 млн руб., в 2025 г. этот показатель вырастет до 4,3 млн руб., в 2030-м – до 6,9 млн руб. На прицепы и полуприцепы сбор в 2024 г. планируется увеличить на 85% до 1,11 млн руб., до 1,33 млн руб в 2025 г. и до 2,34 млн руб. в 2030 г.