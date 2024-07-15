Минпромторг индексирует утильсбор на автомобили и спецтехнику с 1 октября

Минпромторг индексирует утильсбор на автомобили и спецтехнику с 1 октябряЭто будет охлаждать спрос и подогревать цены в ближайшие годы
Минпромторг 15 июля опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», которым предполагается индексировать утилизационный сбор на широкую номенклатуру колесной и специальной техники. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагаемая дата вступления в силу – 1 октября 2024 г.
Взимание утильсбора в России регламентируется постановлением правительства № 1291. Изначально его брали только с импортных машин, но с 2014 г. распространили и на местных производителей. Для автозаводов в России предусмотрены промышленные субсидии, официально не связанные с утильсбором, но фактически его компенсирующие. Размер получаемых заводом субсидий зависит от уровня локализации. В последний раз сбор на легковые машины индексировали с 1 августа 2023 г., на ряд категорий спецтехники – с 1 июля 2024 г.
Размер утильсбора на конкретный вид техники рассчитывается исходя из базовой ставки и коэффициента, который привязан к возрасту, объему двигателя, массе либо мощности транспортного средства. Например, в 2023 г. была увеличена ставка сбора, тогда как коэффициенты остались прежними. В этот раз правительство, наоборот, решило провести индексацию через коэффициенты для различных видов техники.
В основу проекта Минпромторга легли предложения, которые были ранее представлены отраслевым сообществом, комитетом Госдумы по промышленности и торговле и комитетом Совета федерации по экономической политике, следует из документа. Комитет Госдумы, который возглавляет Владимир Гутенев, в мае предложил правительству проводить ежегодную индексацию утильсбора, начиная с 2024 по 2030 г. включительно для всей колесной техники и большинства наименований спецтехники («Ведомости» писали об этом 15 мая).
Как следует из опубликованного проекта, Минпромторг в целом сохранил предложенную комитетом ГД логику индексации утильсбора с резким его увеличением в этом году и последующим более плавным наращиванием показателя до 2030 г. за исключением электромобилей.
Для них коэффициент (а соответственно, и размер сбора) в 2024 г. останется на текущем уровне (1,63), но вырастет в 20 раз в 2025 г. и в 36 раз к 2030 г., следует из проекта. Таким образом, утильсбор на это наименование техники составит 667 400 руб. в 2025 г. и 1,17 млн руб. в 2030 г. Для сравнения, Госдума в майских предложениях хотела индексировать сбор на электрокары до 1,1 млн руб. уже в этом году.
На наиболее популярную категорию новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л сбор в 2024 г. вырастет на 85% до 556 200 руб., а затем еще на 20% в 2025-м, до 667 400 руб. В 2030 г. утильсбор в этой категории транспортных средств составит 1,17 млн руб. Это полностью совпадает с майскими предложениями Гутенева.
На новую коммерческую технику массой 2,5-3,5 т утильсбор в этом году вырастет на 70% до 819 000 руб., в 2025 г. – еще на 10% до 900 000 руб., а в 2030 г. достигнет отметки 1,45 млн руб. Индексация на крупнотоннажные грузовики массой 20-50 т составит 70% в 2024 г. до 3,9 млн руб., в 2025 г. этот показатель вырастет до 4,3 млн руб., в 2030-м – до 6,9 млн руб. На прицепы и полуприцепы сбор в 2024 г. планируется увеличить на 85% до 1,11 млн руб., до 1,33 млн руб в 2025 г. и до 2,34 млн руб. в 2030 г.
Индексация утильсбора рассматривается только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено на территории России и Белоруссии и способно в достаточной мере обеспечивать запросы внутреннего рынка, отмечается в сообщении Минпромторга к проекту постановления. На сегодняшний день это автомобили и электромобили всех сегментов, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки и самосвалы, поясняет ведомство.
В части строительно-дорожной техники рассматривается возможность индексации с 2025 г. с увеличением ставки на 15% ежегодно, а в отношении экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков – отложенное увеличение сбора не ранее 2026 г. и 2028 г. соответственно, говорится в сообщении. Производство этой техники в России пока что находится на начальном этапе освоения, констатировал Минпромторг.
Одной из своих приоритетных задач ведомство называет контроль за соблюдением «ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и четким выполнением обязательств по наращиванию объемов производства, расширению предложения для потребителей, повышению уровня технического оснащения, конкурентоспособности и локализации выпускаемой продукции».
Примечательно, что 11 июля крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сообщил, что не исключает проведения очередной индексации на уровень не выше инфляции в августе-сентябре этого года. Представитель компании говорил, что увеличение цен скорее всего не затронет базовые версии моделей Lada.
В условиях постепенно насыщения российского рынка автомобилями после 2022 г. было очевидно, что государство будет предпринимать меры для его защиты от импорта и стимулировать развитие локального производства, говорит автоэксперт Владимир Беспалов. Повышение утильсбора должно сделать импорт более дорогим, но исключать подорожания машин российского производства тоже нельзя, поскольку имеющиеся компенсационные меры смогут покрыть индексацию сбора лишь частично, отмечает он.
Подорожание новых автомобилей так или иначе скажется на продажах, а спрос будет смещаться в более бюджетные сегменты – на российскую технику и вторичный рынок, продолжает аналитик. В итоге это приведет к росту цен и на подержанные машины, но не столь значительному, как на новые авто, считает Беспалов. Схожий порядок развития событий предполагал и исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, комментируя инициативу думского комитета в мае. Он отмечал, что индексация утильсбора будет охлаждать отечественный авторынок и не придаст существенного импульса для развития отечественных автоконцернов.