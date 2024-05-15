Госдума предложила план индексации утильсбора до 2030 года

Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил премьер-министру Михаилу Мишустину проводить ежегодную индексацию утилизационного сбора начиная с 2024 по 2030 г. включительно для всей колесной техники. Об этом говорится в письме от 10 мая председателя комитета Владимира Гутенева, с которым ознакомились «Ведомости». Его отправку подтвердил сам парламентарий.