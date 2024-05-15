Госдума предложила план индексации утильсбора до 2030 года

Госдума предложила план индексации утильсбора до 2030 годаЕго резкое повышение может создать проблемы для российских предприятий
Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил премьер-министру Михаилу Мишустину проводить ежегодную индексацию утилизационного сбора начиная с 2024 по 2030 г. включительно для всей колесной техники. Об этом говорится в письме от 10 мая председателя комитета Владимира Гутенева, с которым ознакомились «Ведомости». Его отправку подтвердил сам парламентарий.
В своих предложениях комитет отталкивается от параметров увеличения утильсбора, согласованных на экспертном совете по технологическому суверенитету в автопроме, прошедшем в начале апреля. Совет при комитете по промышленности возглавляет президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, который последовательно выступает за индексацию сбора.
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