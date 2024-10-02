Продажи новых легковых автомобилей за три квартала выросли в 1,6 раза

Продажи новых легковых автомобилей за три квартала выросли в 1,6 разаПрошедшая в октябре индексация утильсбора придала спросу дополнительное ускорение
В России в январе-сентябре этого года было продано 1,14 млн новых легковых автомобилей, следует из данных компании «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК, совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС), опубликованных Минпромторгом. Этот показатель в 1,6 раза превышает итоги девяти месяцев 2023 г.
В минувшем сентябре рынок новых легковушек вырос на треть в годовом выражении до 145 490 машин. Но это значение на 1% меньше по сравнению с августом этого года, когда было продано 146 360 автомобилей.
Продажи легких коммерческих автомобилей в январе-сентябре выросли на 35% в годовом выражении до 95 523 единиц, следует из данных ППК. Сентябрьская динамика несколько ниже – рост год к году на 23% до 11 499 штук.
Рынок грузовиков оказался единственным из всех типов транспортных средств, динамика по которому за отчетный период была отрицательной, спад составил 12%. Всего за девять месяцев было продано 91 245 единиц техники, а в сентябре – 9 921 (снижение год к году на 26%). Продажи автобусов выросли за три квартала на 12% до 14 630 штук, а в сентябре – на 5% до 1013.
Общий рынок новых транспортных средств всех видов за девять месяцев 2024 г. вырос почти в полтора раза в годовом выражении до 1,34 млн штук, отмечается в статистике. Из них 585 048 машин сделаны в России, что на 29% больше, чем за тот же период 2023 г. Продажи новых электромобилей выросли на 65% до 15 165 машин, 19% из которых – российского производства.
Повышенный спрос на автотехнику в августе-сентябре этого года действительно связан с ожиданиями роста цен на рынке в свете индексации утильсбора с 1 октября, отмечает аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов. «В следующие месяцы мы увидим более низкие продажи – на уровне ста с небольшим тысяч легковых автомобилей в месяц, и небольшое оживление спроса к декабрю в свете возможных распродаж к концу года», – полагает он. По оценкам аналитика, всего в 2024 г. в России будет продано 1,45-1,5 млн новых легковых авто против 1,06 млн штук в 2023 г.
Правительство с 1 октября приняло долгосрочную программу по индексации утильсбора до 2030 г. Это фиксированный разовый платеж, который взимается при выпуске или импорте техники и формально призван компенсировать затраты на утилизацию этой продукции в конце срока службы. Де-факто для российских машиностроителей утильсбор работает как способ защиты внутреннего рынка: локальные заводы, в отличие от импортеров, могут рассчитывать на ряд мер господдержки.
Сбор на автотехнику и прицепы с октября 2024 г. вырос в 1,7–1,8 раза с дальнейшей индексацией на 10–20% ежегодно до 2030 г. включительно. Например, на наиболее популярную категорию новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л утильсбор в этом году уже проиндексирован на 85% до 556 200 руб. на единицу выпущенной техники, в следующем году он вырастет еще на 20% до 667 400 руб. В 2030 г. утильсбор в этой категории ТС составит 1,17 млн руб. на машину.
В сентябре правительство пошло и на индексацию популярных программ поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и льготного лизинга. На них добавили 6,5 млрд и 8 млрд руб. соответственно («Ведомости» писали об этом 13 сентября). При этом на льготные кредиты – наиболее популярную у населения программу – могут претендовать не все, а отдельные группы покупателей, в том числе медработники. Изначально на льготные автокредиты в этом году было выделено 17,3 млрд и 9 млрд руб. – на льготный лизинг. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в начале сентября в интервью «Интерфаксу» на Восточном экономическом форуме говорил, что большая часть средств по обеим программам была освоена уже в первом полугодии.
Взаимосвязь господдержки спроса на автомобили и объемов их продаж не так очевидна, как может казаться, отмечал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Основным бенефициаром мер поддержки – как производства, так и спроса – является «АвтоВАЗ», но его доля рынка в легковом сегменте составляет 25–30%, остальной спрос закроют китайские автомобили, на которые почти не распространяются субсидии, пояснял он.