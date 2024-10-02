Продажи новых легковых автомобилей за три квартала выросли в 1,6 раза

В сентябре правительство пошло и на индексацию популярных программ поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и льготного лизинга. На них добавили 6,5 млрд и 8 млрд руб. соответственно («Ведомости» писали об этом 13 сентября). При этом на льготные кредиты – наиболее популярную у населения программу – могут претендовать не все, а отдельные группы покупателей, в том числе медработники. Изначально на льготные автокредиты в этом году было выделено 17,3 млрд и 9 млрд руб. – на льготный лизинг. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в начале сентября в интервью «Интерфаксу» на Восточном экономическом форуме говорил, что большая часть средств по обеим программам была освоена уже в первом полугодии.