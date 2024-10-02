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Продажи «АвтоВАЗа» в январе – сентябре выросли почти на 40%

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В сентябре в России было продано 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – на 14,5% больше, чем в сентябре 2023 г. и на 8,6% выше, чем в августе текущего года. Об этом говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

Всего за девять месяцев 2024 г. официальные дилеры LADA реализовали 334 979 пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.).

В сентябре было продано 1816 пассажирских универсалов (рост на 74,3% к августу 2024 г.) и 658 фургонов (увеличение на 41,5% по сравнению с августом 2024 г.) LADA Largus после перезапуска их производства.

LADA Vesta в сентябре разошлась тиражом в 12 014 автомобилей (прирост на 4,4% по сравнению с августом 2024 г.). По итогам девяти месяцев продано 96 209 Vesta (на 294,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Продажи LADA Granta составили 17 832 автомобиля (на 6,8% больше, чем в августе 2024 г.). По итогам девяти месяцев продано 155 708 Granta (на 2,5%, чем в аналогичный период 2023 г.).

В сентябре также было продано 4352 LADA NIVA Legend – на 17% больше, чем в августе. Всего за девять месяцев продано 35 051 таких авто – на 22,9% больше к аналогичному периоду прошлого года.

LADA NIVA Travel по итогам 9 месяцев разошлась тиражом в 38 047 экземпляров, что на 11,1% выше прошлогоднего результата за аналогичный период. По итогам сентября было реализовано 4304 автомобиля, что на 2,9% выше продаж в августе.

«АвтоВАЗ» готовится выпустить две новые версии Lada Largus. 24 сентября вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин сообщил, что в IV квартале 2024 г. ожидается выпуск семиместной и кроссовой моделей.

«АвтоВАЗ» возобновил производство Largus в пассажирской и коммерческой версии 15 мая. Выпуск этой модели был перенесен с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» в столицу Удмуртии. Там до начала спецоперации на Украине выпускали семейство Lada Vesta. Всего до конца текущего года в Ижевске планируется собрать до 50 000 Lada Largus, включая электрическую версию e-Largus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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