Продажи «АвтоВАЗа» в январе – сентябре выросли почти на 40%
В сентябре в России было продано 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – на 14,5% больше, чем в сентябре 2023 г. и на 8,6% выше, чем в августе текущего года. Об этом говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Всего за девять месяцев 2024 г. официальные дилеры LADA реализовали 334 979 пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.).
В сентябре было продано 1816 пассажирских универсалов (рост на 74,3% к августу 2024 г.) и 658 фургонов (увеличение на 41,5% по сравнению с августом 2024 г.) LADA Largus после перезапуска их производства.
LADA Vesta в сентябре разошлась тиражом в 12 014 автомобилей (прирост на 4,4% по сравнению с августом 2024 г.). По итогам девяти месяцев продано 96 209 Vesta (на 294,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Продажи LADA Granta составили 17 832 автомобиля (на 6,8% больше, чем в августе 2024 г.). По итогам девяти месяцев продано 155 708 Granta (на 2,5%, чем в аналогичный период 2023 г.).
В сентябре также было продано 4352 LADA NIVA Legend – на 17% больше, чем в августе. Всего за девять месяцев продано 35 051 таких авто – на 22,9% больше к аналогичному периоду прошлого года.
LADA NIVA Travel по итогам 9 месяцев разошлась тиражом в 38 047 экземпляров, что на 11,1% выше прошлогоднего результата за аналогичный период. По итогам сентября было реализовано 4304 автомобиля, что на 2,9% выше продаж в августе.
«АвтоВАЗ» возобновил производство Largus в пассажирской и коммерческой версии 15 мая. Выпуск этой модели был перенесен с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» в столицу Удмуртии. Там до начала спецоперации на Украине выпускали семейство Lada Vesta. Всего до конца текущего года в Ижевске планируется собрать до 50 000 Lada Largus, включая электрическую версию e-Largus.