Продажи «АвтоВАЗа» в январе – сентябре выросли почти на 40%

В сентябре в России было продано 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – на 14,5% больше, чем в сентябре 2023 г. и на 8,6% выше, чем в августе текущего года. Об этом говорится в сообщении «АвтоВАЗа».