«АвтоВАЗ» выпустит две новые версии Lada Largus в 2024 году
«Семиместную версию модели мы ожидаем в IV квартале. Как и кроссовую», – отметил Костромин.
По его словам, с момента позобновления производства в мае 2024 г. было выпущено около 10 000 автомобилей Lada Largus, 3500 из которых уже проданы.
20 июня «АвтоВАЗ» возобновил продажу Lada Largus. Largus представлена в четырех комплектациях Lada: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон. В комплектации Classic машина оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л. с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, ГУР, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением. Рекомендованная стоимость – от 1,66 млн руб.
«АвтоВАЗ» возобновил производство Largus в пассажирской и коммерческой версии 15 мая. Выпуск этой модели был перенесен с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» в столицу Удмуртии. Там до начала спецоперации на Украине выпускали семейство Lada Vesta. Всего до конца текущего года в Ижевске планируется собрать до 50 000 Lada Largus, включая электрическую версию e-Largus.