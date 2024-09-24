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«АвтоВАЗ» выпустит две новые версии Lada Largus в 2024 году

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«АвтоВАЗ» выпустит две новые версии Lada Largus в IV квартале 2024 г. Об этом сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, пишет «Российская газета».

«Семиместную версию модели мы ожидаем в IV квартале. Как и кроссовую», – отметил Костромин.

По его словам, с момента позобновления производства в мае 2024 г. было выпущено около 10 000 автомобилей Lada Largus, 3500 из которых уже проданы.

20 июня «АвтоВАЗ» возобновил продажу Lada Largus. Largus представлена в четырех комплектациях Lada: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон. В комплектации Classic машина оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л. с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, ГУР, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением. Рекомендованная стоимость – от 1,66 млн руб.

«АвтоВАЗ» возобновил производство Largus в пассажирской и коммерческой версии 15 мая. Выпуск этой модели был перенесен с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» в столицу Удмуртии. Там до начала спецоперации на Украине выпускали семейство Lada Vesta. Всего до конца текущего года в Ижевске планируется собрать до 50 000 Lada Largus, включая электрическую версию e-Largus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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