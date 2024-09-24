«АвтоВАЗ» выпустит две новые версии Lada Largus в 2024 году

«АвтоВАЗ» возобновил производство Largus в пассажирской и коммерческой версии 15 мая. Выпуск этой модели был перенесен с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» в столицу Удмуртии. Там до начала спецоперации на Украине выпускали семейство Lada Vesta. Всего до конца текущего года в Ижевске планируется собрать до 50 000 Lada Largus, включая электрическую версию e-Largus.