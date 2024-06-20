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«АвтоВАЗ» возобновил продажу Lada Largus

Ведомости

В салонах Lada появились Lada Largus – автомобили доступны к покупке с 20 июня по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

«С 2012 по 2022 г. было выпущено более 500 000 этих автомобилей. Largus неоднократно становился "Автомобилем года в России" в своем классе. В течение семи лет он был самым продаваемым универсалом на отечественном рынке», – заявил вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Largus представлен в четырех комплектациях Lada: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон. Семиместные универсалы, а также версию Cross планируется запустить в производство осенью 2024 г., сообщили в пресс-службе.

В комплектации Classic машина оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л. с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, ГУР, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением. Рекомендованная стоимость – от 1,66 млн руб.

«За доплату в 45 000 руб. LADA Largus получает раздельную складную спинку заднего сиденья и 15-дюймовые легкосплавные диски. В аналогичной комплектации автомобиль может оснащаться 16-клапанным мотором мощностью 106 л. с., рекомендованная розничная стоимость такого LADA Largus – от 1,73 млн руб.», – добавили в представительстве.

Рекомендованная розничная цена на фургон Largus составляет от 1,67 млн руб. Машина оснащается 90-сильным мотором, в состав комплектации входит подушка безопасности водителя, ГУР, кондиционер, АБС, система ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок с дистанционным управлением. В багажном отделении предусмотрены кронштейны крепления груза и подсветка.

«АвтоВАЗ» возобновил производство Largus в пассажирской и коммерческой версии 15 мая. Выпуск этой модели был перенесен с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» в столицу Удмуртии. Там до начала спецоперации на Украине выпускали семейство Lada Vesta. Всего до конца текущего года в Ижевске планируется собрать до 50 000 Lada Largus, включая электрическую версию e-Largus.

3 июня в пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что продажи Lada Vesta в мае установили исторический рекорд. В течение мая было продано 15 009 автомобилей, что стало самым высоким результатом в истории этой модели. За первые пять месяцев было продано 51 768 Vesta нового поколения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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