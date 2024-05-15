Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

«АвтоВАЗ» перезапустил производство Lada Largus

Машина будет пользоваться спросом на фоне активного восстановления авторынка
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» 15 мая возобновил производство Largus в пассажирской и коммерческой версии, говорится в сообщении компании. Выпуск этой модели был перенесен с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» в столицу Удмуртии. Там до начала СВО на Украине выпускали семейство Lada Vesta.

Всего до конца текущего года в Ижевске планируется собрать до 50 000 Lada Largus, включая электрическую версию e-Largus, сообщает «АвтоВАЗ». Рекомендованная розничная цена автомобиля составит от 1,66 млн руб. за пассажирскую версию и 1,67 млн руб. – за коммерческий фургон. Продажи планируется начать в ближайшие недели.

Цена на модель в целом соответствует тому, сколько за нее просили в конце 2021 – начале 2022 гг. После начала СВО в 2022 г., ухода концерна Renault из России и начавшегося кризиса с доставкой компонентов «АвтоВАЗ» был вынужден приостановить сборку Largus. Фактически Lada Largus не выпускалась с весны 2022 г.

Производство этой модели началось в Тольятти в апреле 2012 г. и стало первым крупным совместным проектом российского производителя и франко-японского альянса Renault-Nissan. Основой для Largus стала модель Dacia Logan MCV первого поколения (концерн Dacia входит в Renault), выпускавшаяся в Румынии с 2006 г. на платформе B0 этого автоальянса. В 2019 г. «АвтоВАЗ» провел рестайлинг этой модели. 

Восстановление производства Largus было наиболее трудоемким для «АвтоВАЗа» из-за обилия импортных комплектующих, говорили источники «Ведомостей», близкие к предприятию. В частности, в выпускавшейся при французах машине было 795 локализованных и 838 импортных компонентов, уточнил «Ведомостям» представитель «АвтоВАЗа». Версия автомобиля 2024 г. содержит уже 1382 отечественных компонента, 110 – из дружественных стран, а также 141 элемент импортного крепежа, отмечает он.

С 2022 г. были локализованы фары и фонари, электрические блоки, пластиковые детали интерьера, генератор, пластиковый крепеж, звуковой сигнал, интерфейс модуля «ЭРА Глонасс», элементы штамповки, модули подрулевых переключателей, стеклоподъемники, ограничители, детали шасси, пружины, рулевой механизм и другие детали.

На линии № 1 в Тольятти, где собирали Largus раньше, с осени 2024 г. будут выпускать седан Lada Aura, а в 2026 г. – перспективный кроссовер на платформе Lada Vesta, следует из сообщения «АвтоВАЗа».

По итогам 2021 г. в России был продан 39 541 пассажирский Lada Largus – на 6% больше, чем в 2020 г. Модель заняла 10-е место по объему продаж среди всех новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

Эта машина будет востребована не менее, чем раньше, говорит автоэксперт Владимир Беспалов. По его словам, сейчас на отечественном рынке нет аналогичных моделей местной сборки, а импорт из Китая обойдется «гарантировано дороже». Автомобиль находится в хорошей ценовой категории и «АвтоВАЗу», вполне возможно, удастся продать обозначенные 50 000 машин в год – осталось только их собрать в необходимом количестве, отмечает эксперт. 

При этом рынок новых легковых автомобилей и LCV в этом году продолжает активно восстанавливаться после обвального снижения продаж в 2022 г. За четыре месяца 2024 г. рост продаж легковых машин составил 89% до 467 739 единиц, реализация LCV увеличилась на 38% до 32 400, следует из данных «Автостата».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных