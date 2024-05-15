«АвтоВАЗ» перезапустил производство Lada Largus

Эта машина будет востребована не менее, чем раньше, говорит автоэксперт Владимир Беспалов. По его словам, сейчас на отечественном рынке нет аналогичных моделей местной сборки, а импорт из Китая обойдется «гарантировано дороже». Автомобиль находится в хорошей ценовой категории и «АвтоВАЗу», вполне возможно, удастся продать обозначенные 50 000 машин в год – осталось только их собрать в необходимом количестве, отмечает эксперт.