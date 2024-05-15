«АвтоВАЗ» перезапустил производство Lada Largus

«АвтоВАЗ» перезапустил производство Lada LargusМашина будет пользоваться спросом на фоне активного восстановления авторынка
«АвтоВАЗ» 15 мая возобновил производство Largus в пассажирской и коммерческой версии, говорится в сообщении компании. Выпуск этой модели был перенесен с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» в столицу Удмуртии. Там до начала СВО на Украине выпускали семейство Lada Vesta.
Всего до конца текущего года в Ижевске планируется собрать до 50 000 Lada Largus, включая электрическую версию e-Largus, сообщает «АвтоВАЗ». Рекомендованная розничная цена автомобиля составит от 1,66 млн руб. за пассажирскую версию и 1,67 млн руб. – за коммерческий фургон. Продажи планируется начать в ближайшие недели.
Цена на модель в целом соответствует тому, сколько за нее просили в конце 2021 – начале 2022 гг. После начала СВО в 2022 г., ухода концерна Renault из России и начавшегося кризиса с доставкой компонентов «АвтоВАЗ» был вынужден приостановить сборку Largus. Фактически Lada Largus не выпускалась с весны 2022 г.
Производство этой модели началось в Тольятти в апреле 2012 г. и стало первым крупным совместным проектом российского производителя и франко-японского альянса Renault-Nissan. Основой для Largus стала модель Dacia Logan MCV первого поколения (концерн Dacia входит в Renault), выпускавшаяся в Румынии с 2006 г. на платформе B0 этого автоальянса. В 2019 г. «АвтоВАЗ» провел рестайлинг этой модели.
Восстановление производства Largus было наиболее трудоемким для «АвтоВАЗа» из-за обилия импортных комплектующих, говорили источники «Ведомостей», близкие к предприятию. В частности, в выпускавшейся при французах машине было 795 локализованных и 838 импортных компонентов, уточнил «Ведомостям» представитель «АвтоВАЗа». Версия автомобиля 2024 г. содержит уже 1382 отечественных компонента, 110 – из дружественных стран, а также 141 элемент импортного крепежа, отмечает он.
С 2022 г. были локализованы фары и фонари, электрические блоки, пластиковые детали интерьера, генератор, пластиковый крепеж, звуковой сигнал, интерфейс модуля «ЭРА Глонасс», элементы штамповки, модули подрулевых переключателей, стеклоподъемники, ограничители, детали шасси, пружины, рулевой механизм и другие детали.
На линии № 1 в Тольятти, где собирали Largus раньше, с осени 2024 г. будут выпускать седан Lada Aura, а в 2026 г. – перспективный кроссовер на платформе Lada Vesta, следует из сообщения «АвтоВАЗа».
По итогам 2021 г. в России был продан 39 541 пассажирский Lada Largus – на 6% больше, чем в 2020 г. Модель заняла 10-е место по объему продаж среди всех новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.
Эта машина будет востребована не менее, чем раньше, говорит автоэксперт Владимир Беспалов. По его словам, сейчас на отечественном рынке нет аналогичных моделей местной сборки, а импорт из Китая обойдется «гарантировано дороже». Автомобиль находится в хорошей ценовой категории и «АвтоВАЗу», вполне возможно, удастся продать обозначенные 50 000 машин в год – осталось только их собрать в необходимом количестве, отмечает эксперт.
При этом рынок новых легковых автомобилей и LCV в этом году продолжает активно восстанавливаться после обвального снижения продаж в 2022 г. За четыре месяца 2024 г. рост продаж легковых машин составил 89% до 467 739 единиц, реализация LCV увеличилась на 38% до 32 400, следует из данных «Автостата».