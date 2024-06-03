Продажи Lada Vesta в мае установили исторический рекорд

Был продан 3261 внедорожник Niva Legend, что на 10,7% больше, чем в мае прошлого года. Niva Travel в мае разошлась тиражом в 3919 автомобилей (на 14,2% выше мая 2023 г.) С начала года было продано 21 372 внедорожника Travel (рост на 20,2% к аналогичному периоду 2023 г.).