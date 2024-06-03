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Продажи Lada Vesta в мае установили исторический рекорд

Ведомости

Автомобили Lada Vesta обновили рекорд продаж в мае, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

«Свой рекорд продаж обновила Lada Vesta: в течение мая было продано 15 009 автомобилей, что является самым высоким результатом в истории этой модели», – говорится в сообщении. За первые пять месяцев было продано 51 768 Vesta нового поколения.

Продажи модели Granta в мае составили 18 023 автомобиля, за пять месяцев 2024 г. продано 82 219. Это на 1,1% больше результата периода с января по май 2023 г.

Был продан 3261 внедорожник Niva Legend, что на 10,7% больше, чем в мае прошлого года. Niva Travel в мае разошлась тиражом в 3919 автомобилей (на 14,2% выше мая 2023 г.) С начала года было продано 21 372 внедорожника Travel (рост на 20,2% к аналогичному периоду 2023 г.).

Рост был отмечен и в сегменте коммерческого авто. «Продажи коммерческих автомобилей Lada в мае 2024 г. составили 593 единицы (+111,8% к маю 2023 г.). Всего в январе – мае 2024 г. продано 2475 коммерческих автомобилей LADA (+83,1% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшим спросом среди покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta», – отметили в пресс-службе.

31 мая президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов на парламентских слушаниях сообщил, что компания за первые четыре месяца этого года нарастила производство автомобилей Lada на 66% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Было произведено 160 000 автомобилей, уточнял он.

«Ведомости» в начале мая писали, что за первые четыре месяца популярностью пользовались такие модели Lada, как Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend. При этом динамика продаж Lada Granta оказалась наименьшей среди остальных в топ-10 продаж, составив 6%, или 19 421 автомобиль.

15 мая «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства Lada Largus. Всего до конца текущего года в Ижевске планируется собрать до 50 000 Lada Largus, включая электрическую версию e-Largus.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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