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«АвтоВАЗ» нарастил производство Lada на 66% за первые четыре месяца 2024 года

Ведомости

«АвтоВАЗ» за первые четыре месяца этого года нарастил производство автомобилей Lada на 66% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на парламентских слушаниях, его слова передает ТАСС.

«Мы уже произвели более 160 000 автомобилей. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал он.

До этого «АвтоВАЗ» сообщал, что за январь – апрель этого года было продано 137 100 автомобилей Lada в России. Это на 49,2% больше аналогичного периода прошлого года.

В начале мая «Ведомости» писали, что за первые четыре месяца популярностью пользовались такие модели Lada, как Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend. При этом динамика продаж Lada Granta оказалась наименьшей среди остальных в топ-10 продаж, составив 6%, или 19 421 автомобиль.

Всего в январе – апреле этого года было продано 467 739 новых легковых машин, что в 1,9 раза больше показателя прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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