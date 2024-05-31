«АвтоВАЗ» нарастил производство Lada на 66% за первые четыре месяца 2024 года
«Мы уже произвели более 160 000 автомобилей. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал он.
До этого «АвтоВАЗ» сообщал, что за январь – апрель этого года было продано 137 100 автомобилей Lada в России. Это на 49,2% больше аналогичного периода прошлого года.
В начале мая «Ведомости» писали, что за первые четыре месяца популярностью пользовались такие модели Lada, как Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend. При этом динамика продаж Lada Granta оказалась наименьшей среди остальных в топ-10 продаж, составив 6%, или 19 421 автомобиль.
Всего в январе – апреле этого года было продано 467 739 новых легковых машин, что в 1,9 раза больше показателя прошлого года.