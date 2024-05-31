«АвтоВАЗ» нарастил производство Lada на 66% за первые четыре месяца 2024 года

«АвтоВАЗ» за первые четыре месяца этого года нарастил производство автомобилей Lada на 66% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на парламентских слушаниях, его слова передает ТАСС.