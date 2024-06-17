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Глава «АвтоВАЗа»: продажи Lada в Дубае могут начаться уже в этом году

Ведомости

«АвтоВАЗ» может начать продажу автомобилей Lada в Дубае в текущем году, сейчас компания занимается их сертификацией для рынка ОАЭ. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью «РИА Новости».

«Хозяин дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице в Дубае, проявил интерес к бренду Lada. Он приехал к нам на завод и подписал дилерское соглашение», – рассказал он. 

По словам Соколова, идет закупка первой партии для тестовых испытаний. Он отметил, что на сертификацию «уходит немало времени», поскольку власти стран очень внимательно относятся к требованиям безопасности. Глава «АвтоВАЗа» пояснил, что сертификаты, выданные при прежнем акционере Renault, уже не подходят, поскольку изменились электронная архитектура автомобилей, блоки управления, а также активные и пассивные системы безопасности. Это требование касается всей линейки Lada, включая модель Largus.

Всего в линейку Lada входят четыре семейства моделей: помимо Largus речь идет о Vesta, Granta и Niva. На ПМЭФ-2024 «АвтоВАЗ» презентовал новый автомобиль Lada Iskra, который позиционируется как бюджетная модель. Старт серийного производства планируется в Тольятти в начале 2025 г. Кроме того, в течение пяти лет начиная со следующего года «АвтоВАЗ» намерен снять с производства автомобиль модели Grantа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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