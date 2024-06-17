Глава «АвтоВАЗа»: продажи Lada в Дубае могут начаться уже в этом году
«Хозяин дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице в Дубае, проявил интерес к бренду Lada. Он приехал к нам на завод и подписал дилерское соглашение», – рассказал он.
По словам Соколова, идет закупка первой партии для тестовых испытаний. Он отметил, что на сертификацию «уходит немало времени», поскольку власти стран очень внимательно относятся к требованиям безопасности. Глава «АвтоВАЗа» пояснил, что сертификаты, выданные при прежнем акционере Renault, уже не подходят, поскольку изменились электронная архитектура автомобилей, блоки управления, а также активные и пассивные системы безопасности. Это требование касается всей линейки Lada, включая модель Largus.
Всего в линейку Lada входят четыре семейства моделей: помимо Largus речь идет о Vesta, Granta и Niva. На ПМЭФ-2024 «АвтоВАЗ» презентовал новый автомобиль Lada Iskra, который позиционируется как бюджетная модель. Старт серийного производства планируется в Тольятти в начале 2025 г. Кроме того, в течение пяти лет начиная со следующего года «АвтоВАЗ» намерен снять с производства автомобиль модели Grantа.