Глава «АвтоВАЗа»: продажи Lada в Дубае могут начаться уже в этом году

Всего в линейку Lada входят четыре семейства моделей: помимо Largus речь идет о Vesta, Granta и Niva. На ПМЭФ-2024 «АвтоВАЗ» презентовал новый автомобиль Lada Iskra, который позиционируется как бюджетная модель. Старт серийного производства планируется в Тольятти в начале 2025 г. Кроме того, в течение пяти лет начиная со следующего года «АвтоВАЗ» намерен снять с производства автомобиль модели Grantа.