«АвтоВАЗ» прекратит производство Lada Granta

В мае «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга» (совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС) писали, что в апреле в России было продано 137 047 новых легковых машин. В пятерке самых популярных моделей – четыре Lada: Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend. Между ними, на 3-й строчке, оказался Haval Jolion. Динамика роста продаж Lada Granta стала наименьшей среди остальных в топ-10 продаж, на уровне 6% (19 421 шт.).