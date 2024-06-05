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«АвтоВАЗ» прекратит производство Lada Granta

Ведомости

«АвтоВАЗ» намерен снять с производства автомобиль модели Lada Grantа, заявил журналистам президент компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы считаем, что это будет в среднем в пятилетней перспективе, начиная с будущего года», – сказал Соколов (цитата по ТАСС).

В мае «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга» (совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС) писали, что в апреле в России было продано 137 047 новых легковых машин. В пятерке самых популярных моделей – четыре Lada: Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend. Между ними, на 3-й строчке, оказался Haval Jolion. Динамика роста продаж Lada Granta стала наименьшей среди остальных в топ-10 продаж, на уровне 6% (19 421 шт.).

Ранее 5 июня на ПМЭФе «АвтоВАЗ» презентовал новый автомобиль Lada Iskra малинового цвета. Машина представлена в кузове седан. В будущем планируется выпуск в кузове универсал и универсал повышенной проходимости. «АвтоВАЗ» позиционирует Lada Iskra как бюджетную модель. Старт серийного производства планируется в Тольятти в начале 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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