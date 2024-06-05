«АвтоВАЗ» прекратит производство Lada Granta
«Мы считаем, что это будет в среднем в пятилетней перспективе, начиная с будущего года», – сказал Соколов (цитата по ТАСС).
В мае «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга» (совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС) писали, что в апреле в России было продано 137 047 новых легковых машин. В пятерке самых популярных моделей – четыре Lada: Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend. Между ними, на 3-й строчке, оказался Haval Jolion. Динамика роста продаж Lada Granta стала наименьшей среди остальных в топ-10 продаж, на уровне 6% (19 421 шт.).
Ранее 5 июня на ПМЭФе «АвтоВАЗ» презентовал новый автомобиль Lada Iskra малинового цвета. Машина представлена в кузове седан. В будущем планируется выпуск в кузове универсал и универсал повышенной проходимости. «АвтоВАЗ» позиционирует Lada Iskra как бюджетную модель. Старт серийного производства планируется в Тольятти в начале 2025 г.