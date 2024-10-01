Субсидии российским автозаводам в 2025 году вырастут более чем вдвое

В частности, субсидия российским производителям колесных транспортных средств (ТС), шасси и прицепов к ним на компенсацию части производственных затрат в 2025 г. составит 818,9 млрд руб. против 350,4 млрд руб. в 2024 г., следует из документа. В 2026 г. на эти цели предполагается выделить уже 1,14 трлн руб., а в 2027 г. – 1,38 трлн руб.