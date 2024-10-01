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Субсидии российским автозаводам в 2025 году вырастут более чем вдвое

На это пойдут в том числе средства от индексации утильсбора
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Объем промышленных субсидий, которые получают российские («АвтоВАЗ», группа ГАЗ, «Соллерс», «Камаз») и локализованные иностранные автопроизводители, в 2025 г. вырастет в 2,3 раза год к году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета до 2027 г. включительно, который правительство внесло в Госдуму 30 сентября.

В частности, субсидия российским производителям колесных транспортных средств (ТС), шасси и прицепов к ним на компенсацию части производственных затрат в 2025 г. составит 818,9 млрд руб. против 350,4 млрд руб. в 2024 г., следует из документа. В 2026 г. на эти цели предполагается выделить уже 1,14 трлн руб., а в 2027 г. – 1,38 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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