Собянин пообещал продлить нулевой транспортный налог на электромобили
Льготный транспортный налог для владельцев электромобилей в Москве продлят в 2025 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с журналистами ТАСС.
Он пояснил, что нулевая льгота для электрокаров была и ранее. Ее всегда вводят на один год. В 2025 г. ее решили сохранить и продлить. Соответствующий закон, по словам Собянина, сейчас вносят в думу.
Мэр Москвы отметил, что развитие электропрома в Москве «не разовая модная тема». По мнению Собянина, в скором времени большинство машин будут электрические или водородные. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что сейчас электромобилей числится только 1% от общего числа. «Последовательная политика» для увеличения электрических машин будет продолжаться, отметил Собянин.
По итогам 2024 г. Международное энергетическое агентство отмечало, что мировые продажи электрокаров могут вырасти более чем на 20% по сравнению с показателем 2023 г. и составить 17 млн шт.