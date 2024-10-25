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Собянин пообещал продлить нулевой транспортный налог на электромобили

Ведомости

Льготный транспортный налог для владельцев электромобилей в Москве продлят в 2025 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с журналистами ТАСС.

Он пояснил, что нулевая льгота для электрокаров была и ранее. Ее всегда вводят на один год. В 2025 г. ее решили сохранить и продлить. Соответствующий закон, по словам Собянина, сейчас вносят в думу.

Мэр Москвы отметил, что развитие электропрома в Москве «не разовая модная тема». По мнению Собянина, в скором времени большинство машин будут электрические или водородные. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что сейчас электромобилей числится только 1% от общего числа. «Последовательная политика» для увеличения электрических машин будет продолжаться, отметил Собянин.

По итогам 2024 г. Международное энергетическое агентство отмечало, что мировые продажи электрокаров могут вырасти более чем на 20% по сравнению с показателем 2023 г. и составить 17 млн шт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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