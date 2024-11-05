Минтранс предложил расширить основания для установки камер на ж/д переездах

Сейчас средства фото- и видеофиксации устанавливаются на ж/д переездах, где за последние три года произошло два и более ДТП, в которых погибли люди или ранены пять и более человек. Минтранс предлагает в первую очередь устанавливать средства фиксации на переездах, где были случаи столкновения автомобилей с грузовыми и пассажирскими поездами. Кроме того, камеры могут установить на нерегулируемых переездах.