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Минтранс предложил расширить основания для установки камер на ж/д переездах

За первое полугодие в ДТП на переездах погибли 30 человек
Ведомости

Министерство транспорта предложило расширить список оснований для установки камер на железнодорожных переездах. Это следует из документа, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов, первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Установка дополнительных камер связана с ростом аварийности, поясняют в Минтрансе. По данным ведомства, за последние 3,5 года на ж/д переездах произошло 850 дорожно-транспортных происшествий, пик которых пришелся на 2023 г. – 267 инцидентов. Только за шесть месяцев 2024 г. в результате ДТП на ж/д переездах погибли 30 человек.

Сейчас средства фото- и видеофиксации устанавливаются на ж/д переездах, где за последние три года произошло два и более ДТП, в которых погибли люди или ранены пять и более человек. Минтранс предлагает в первую очередь устанавливать средства фиксации на переездах, где были случаи столкновения автомобилей с грузовыми и пассажирскими поездами. Кроме того, камеры могут установить на нерегулируемых переездах.

Средства фиксации будут передавать материалы в ГИБДД. Максимальный штраф за нарушения на переездах составляет 5000 руб.

В конце июля в Волгоградской области на перегоне Гремячая – Котельниково произошла авария. Пассажирский поезд №491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом». Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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