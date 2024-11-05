Минтранс предложил расширить основания для установки камер на ж/д переездах

Минтранс предложил расширить основания для установки камер на ж/д переездахЗа первое полугодие в ДТП на переездах погибли 30 человек
Установка дополнительных камер связана с ростом аварийности, поясняют в Минтрансе. По данным ведомства, за последние 3,5 года на ж/д переездах произошло 850 дорожно-транспортных происшествий, пик которых пришелся на 2023 г. – 267 инцидентов. Только за шесть месяцев 2024 г. в результате ДТП на ж/д переездах погибли 30 человек.
Сейчас средства фото- и видеофиксации устанавливаются на ж/д переездах, где за последние три года произошло два и более ДТП, в которых погибли люди или ранены пять и более человек. Минтранс предлагает в первую очередь устанавливать средства фиксации на переездах, где были случаи столкновения автомобилей с грузовыми и пассажирскими поездами. Кроме того, камеры могут установить на нерегулируемых переездах.
Средства фиксации будут передавать материалы в ГИБДД. Максимальный штраф за нарушения на переездах составляет 5000 руб.
В конце июля в Волгоградской области на перегоне Гремячая – Котельниково произошла авария. Пассажирский поезд №491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом». Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения.